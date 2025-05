Pour Toni Kroos, il est le meilleur joueur du monde au milieu de terrain et il est Barcelonais !

Toni Kroos a révélé le meilleur joueur du monde au milieu de terrain, et surprise, il est Barcelonais.

Désormais à la retraite, l'ex joueur du Real Madrid Tony Kroos a surpris en révélant le meilleur joueur du monde au milieu de terrain et il s'agit d'un Barcelonais. C'est sur son podcast "Einfach mal Luppen", qu'il anime avec son frère Felix, que Tony kroos a révélé l'identité du meilleur milieu du monde pour lui, Pedri : "C'est un joueur que l'on remarque même s'il ne joue pas. Il ne se contente pas de faire des passes ou de marquer, il trouve des solutions là où les autres n'y arrivent pas". L'Allemand insiste surtout sur les qualités techniques de l'Espagnol : "Peu de milieux de terrain sont capables d'éliminer dans un espace aussi réduit. Il est presque plus important que Lamine Yamal, Raphinha ou même Robert Lewandowski. Ce sont eux qui font basculer les matches, mais pour cela, il faut un joueur comme Pedri pour allumer la mèche".

Alors qu'il a côtoyé les plus grands joueurs sur le terrain, Tony Kroos est surpris par la régularité et la vitesse de Pedri ballon aux pieds : "On dirait qu'il n'est pas rapide mais il l'est. Pas comme Messi, qui est fulgurant, mais avec une certaine légèreté. Quand je l'ai affronté je me disais : "il va bien finir par se tromper", mais non, cela n'arrivait jamais". Un joueur qu'apprécie particulièrement l'Allemand, de part son esthétisme sur le terrain : "J'aime les joueurs performants mais surtout élégants. Et c'est ce qui le rend unique". Cette saison, le Barcelonais affiche 6 buts et 7 passes décisives en 54 matches disputés toutes compétitons confondues.