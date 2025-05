Il ne se souvient plus de sa voix : cette ancienne star du foot parle de son coéquipier le plus "ennuyeux"

Pour un podcast, Santiago Canizares, ex joueur de Valence, a fait quelques confidences sur les coulisses du vestiaire.

Santiago Canizares, l'une des plus grandes figures du football espagnol dans les années 1990-2000, est revenu sur sa carrière à l'occasion d'un podcast sur Youtube du journaliste Siro Lopez.

Avec franchise, le portier espagnol aborde d'abord le joueur le plus talentueux avec qui il a eu l'occasion de jouer : "Laudrup. En tout cas c'était le plus éléguant à voir jouer", mais pour ce qui est de l'influence sur sa carrière, Canizares avoue avec franchise les quelques joueurs qui l'ont marqué : "Ayala, Pellegrino, Albelda... avec eux je jouais tranquille. Ces gars là m'ont fait gagner de l'argent et ont prolongé ma carrière".

Côté amitié, Santiago Canizares retient deux hommes en particulier, Ayala et Alkorta, par leur loyauté. Une qualité qui "est plus importante que l'amitié" selon lui. A l'inverse, un joueur a particulièrement marqué l'homme aux 46 sélection avec l'Espagne par son côté ennuyeux, Pablo Hernandez : "Il parlait si peu que je crois ne jamais avoir entendu le son de sa voix".

Concernant l'aspect sportif, Santiago Canizares a un vrai regret, celui de la finale perdue aux tirs au but face au Bayern Munich en finale de Ligue des champions : "On aurait pu l'emporter ce jour-là. C'est le match que je voudrais rejouer, sans hésiter" assure-t-il. Le portier espagnol a remporté par quatre fois le trophée Zamora (récompensant le meilleur gardien de Liga) en 1993 avec le Celta Vigo, en 2001, 2002 et 2004 avec Valence.