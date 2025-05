DIRECT. Inter - Barcelone : suivez le match

L'Inter et Barcelone se disputent une place en finale de la Ligue des champions ce mardi soir à Milan, lors de la demi-finale retour. Suivez le match en direct commenté.

En direct

20:45 - Un historique qui penche en faveur du Barça L'Inter et FC Barcelone s'affrontent ce soir pour la 14e fois de leur histoire en Ligue des champions. Le Barça a pour l'instant l'avantage, avec six victoires, pour cinq matchs nuls et deux défaites seulement (20 buts marqués pour 13 encaissés). L'une de ces deux victoires des Nerazzurri date de la demi-finale disputée en 2009-2010 par les deux clubs. Dans cette double confrontation rentrée dans l'histoire, l'Inter avait gagné le match aller à Milan grâce à des buts de Sneijder, Maicon et Milito (3-1) avant de résister au match retour au Camp Nou (défaite 1-0).

20:40 - Lewandowski devrait entrer en cours de match Pour cette demi-finale retour à Milan, le FC Barcelone peut compter sur le retour plus rapide que prévu de Robert Lewandowski, victime d'une blessure musculaire à la cuisse face au Celta Vigo le 19 avril dernier (4-3). Après avoir fait son retour à l'entraînement ce week-end, le Polonais est sur le banc ce soir et devrait entrer en cours de rencontre, si le Barça a besoin de lui. "Lewandowski se sent bien et peut être disponible sur le banc si nous avons besoin de lui", a expliqué Hansi Flick en conférence de presse ce lundi, précisant qu'il serait peut-être titulaire lors du Clasico ce dimanche contre le Real Madrid en Liga.

20:35 - Inter-Bastoni: "Donner 200% pour aller en finale" Le défenseur italien de l'Inter Alessandro Bastoni a accompagné son entraîneur Simone Inzaghi en conférence de presse lundi, niant tout baisse de performance de la part de ses coéquipiers. "Nous sommes potentiellement à deux matches de remporter le trophée, donc nous allons donner plus que 110%, nous allons donner 200%, a assuré l'international italien. Nous sommes conscients que nous jouons une demi-finale de Ligue des champions, ce qui n'arrive pas tous les ans, même si cela semble parfois acquis de l'extérieur. Nous voulons vraiment jouer ce match avec conviction et enthousiasme. (...) Cela fait des années que nous jouons sans break, donc une baisse de performance peut être normale. Nous n'avons pas 20 points de retard en championnat et malgré cela, nous sommes à deux matches de gagner la C1 donc ce n'est pas vrai."

20:30 - Barcelone-Flick: "Yamal est un génie" Le match aller entre l'Inter et Barcelone (3-3) a été marqué par une prestation majuscule de Lamine Yamal, qui a martyrisé ses adversaires alors qu'il ne fêtera ses 18 ans le 13 juillet prochain. Encensé par Simone Inzaghi et les joueurs de l'Inter après la rencontre, le jeune ailier espagnol a reçu les louages de son entraîneur lundi en conférence de presse. "Pour moi, l'équipe est très importante. Bien sûr, nous avons des joueurs exceptionnels. Lamine Yamal est l'un d'entre eux. Je le dis toujours : Lamine est un génie. Ce qu'il fait avec le ballon est incroyable. Chaque passe est effectuée avec la bonne puissance, la bonne longueur. À 17 ans, c'est totalement incroyable, a reconnu l'entraîneur allemand. On l'a vu mercredi dernier, quand il nous a ramenés dans le match avec ses actions, son but. C'était magnifique à voir. Mais en football, il faut toujours prouver. Demain (mardi, ndlr), il y a le match retour. Et c'est très important parce qu'on veut atteindre la finale. C'est notre objectif et on aura besoin de tout le monde au plus haut niveau. Mais nous avons une équipe fantastique."

20:25 - L'Inter mise tout sur la C1 De son côté, l'Inter espère jouer sa deuxième finale de Ligue des champions en trois saisons après celle perdue contre Manchester City en 2023 (1-0). Mais l'équipe de Simone Inzaghi semble tirer la langue en cette fin de saison. L'Inter, dont le troisième et dernier sacre en C1 remonte à la saison 2009-2010 où il avait éliminé le Barça en demi-finales, est difficilement venu à bout du mal classé Vérone (1-0) le week-end dernier. Devancé de trois points par Naples, le champion d'Italie en titre n'a plus son destin en mains en Serie A. En Ligue des champions, c'est encore le cas, après ce match nul ramené de Barcelone la semaine dernière (3-3).

20:20 - Semaine décisive pour le Barça Poussé par plus de 70 000 spectateurs à San Siro, l'Inter espère empêcher le Barça de continuer sa route vers un quadruplé qui se rapproche de plus en plus. Après avoir remporté la Supercoupe d'Espagne et la Coupe d'Espagne, le Barça vit peut-être sa semaine la plus importante de l'année. Les Catalans peuvent ce mardi se qualifier pour leur première finale de Ligue des champions depuis 2015 et pourraient ensuite quasiment assurer un 28e titre de champion d'Espagne en remportant à domicile le Clasico, dimanche contre le Real de Kylian Mbappé.

20:15 - Barcelone: Garcia et Martin débutent Du côté du FC Barcelone, Hansi Flick doit faire sans ses deux latéraux titulaires, Baldé et Koundé. C'est Araujo qui a été choisi pour faire l'intérim, plutôt qu'Eric Garcia. A gauche, Gerard Martin remplace une nouvelle fois Baldé, comme lors du match aller où il avait tenu son rang. De retour dans le groupe, Robert Lewandowski est bien remplaçant, comme annoncé lundi par le coach allemand. Le onze de départ de Barcelone : Szczesny - E. Garcia, Cubarsi, I. Martinez, G. Martin - De Jong, Pedri - L. Yamal, D. Olmo, Raphinha - F. Torres.

20:10 - Inter: Lautaro Martinez titulaire ! C'était la grande interrogation de ces derniers jours du côté de l'Inter. Blessé lors du match aller, Lautaro Martinez s'est testé aujourd'hui et peut finalement tenir sa place devant. En revanche, Benjamin Pavard est bien forfait, à cause d'une entorse à la cheville subie il y a dix jours. Il est remplacé par Bisseck, comme lors du match à Barcelone. Ce sont donc les mêmes joueurs qui débutent que mercredi dernier à Barcelone. Le onze de départ de l'Inter : Sommer - Bisseck, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco - Thuram, L. Martinez.

20:05 - Un match aller hallucinant L'Inter et Barcelone auront du mal à rééditer un match aussi palpitant que celui disputé lors de l'aller, mercredi dernier en Catalogne (3-3). L'Inter avait d'abord pris deux buts d'avance par Marcus Thuram (1ère) et Dumfries (21e) avant que les Catalans ne reviennent logiquement dans le match, grâce à Yamal (24e) puis Torres (38e). En deuxième période, Dumfries avait marqué un doublé (64e) avant que Sommer n'égalise pour le Barça en marquant contre son camp (65e), suite à une frappe sur la barre de Raphinha. Tout reste à faire dans cette double confrontation !