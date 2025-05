Inter - Barcelone : mauvaise nouvelle pour Pavard et l'Inter

Après un match aller dantesque (3-3), l'Inter et Barcelone se disputent une place en finale de la Ligue des champions ce mardi soir à Milan (21 heures).

Qui de l'Inter ou du FC Barcelone sera le premier club à se qualifier pour la finale de la Ligue des champions édition 2024-2025 ? La réponse sera connue ce mardi soir après le match retour disputé par les deux clubs, une semaine après un superbe match aller (3-3) qui n'a permis à personne de prendre un avantage avant cette deuxième manche. L'Inter comme le Barça aura besoin d'une victoire ce soir, à moins que la qualification ne se dispute lors de la séance de tirs au but, en cas de match nul après 120 minutes.

Malgré une nette domination, Barcelone n'a pas réussi à s'imposer mercredi dernier lors de la demi-finale aller. Ce sont même les Intéristes qui ont par deux fois eu l'avantage dans cette rencontre, menant d'abord 2-0 puis 3-2... avant que les Catalans ne reviennent à chaque fois. Un match spectaculaire marqué par le talent de Lamine Yamal, meilleur joueur sur la pelouse alors qu'il n'a pas encore fêté ses 18 ans.

Semaine décisive pour le Barça

Poussé par plus de 70 000 spectateurs à San Siro, l'Inter espère empêcher le Barça de continuer sa route vers le quadruplé qui se profile. Après avoir remporté la Supercoupe d'Espagne et la Coupe d'Espagne, le Barça vit sa semaine la plus importante de l'année. Les Catalans peuvent ce mardi se qualifier pour leur première finale de Ligue des champions depuis 2015 et pourraient quasiment assurer un 28e titre de champion d'Espagne en remportant à domicile le Clasico dimanche contre le Real de Kylian Mbappé.

De son côté, l'Inter espère jouer sa deuxième finale de Ligue des champions en trois saisons après celle perdue contre Manchester City en 2023 (1-0). Mais l'équipe de Simone Inzaghi semble tirer la langue en cette fin de saison. L'Inter, dont le troisième et dernier sacre en C1 remonte à la saison 2009-2010 où il avait éliminé le Barça en demi-finales, est difficilement venu à bout du mal classé Vérone (1-0) le week-end dernier. Devancé de trois points par Naples, le champion d'Italie en titre n'a plus son destin en mains en Serie A. En Ligue des champions, c'est encore le cas.

Les compos d'Inter - Barcelone : Lewandowski et Lautaro incertains, Pavard forfait

Du côté de l'Inter, Simone Inzaghi devra peut-être décider au tout dernier moment si Lautaro Martinez, débutera la rencontre. Blessé lors du match aller, le capitaine argentin doit passer un dernier test aujourd'hui afin de se tester. En revanche, il n'y a plus d'espoir pour Benjamin Pavard, définitivement forfait à cause d'une entorse à la cheville subie il y a dix jours. Il sera remplacé par Bisseck, comme lors du match à Barcelone.

Le onze de départ probable de l'Inter : Sommer - Bisseck, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco - Thuram, Taremi (ou L. Martinez).

Du côté du FC Barcelone, Hansi Flick va devoir faire sans ses deux latéraux titulaires. Alejandro Baldé n'est pas encore remis tandis que Jules Koundé s'est blessé lors du match aller la semaine dernière. C'est Araujo qui pourrait faire l'intérim, à moins que ce soit Eric Garcia. A gauche, Gerard Martin devrait une nouvelle fois jouer à la place de Baldé, à moins qu'Inigo Martinez ne soit décalé sur le côté... Flick a plusieurs options. Au milieu, Gavi pourrait lui prendre la place de Dani Olmo.

Le onze de départ probable de Barcelone : Szczesny - Araujo, Cubarsi, I. Martinez, G. Martin - Gavi, De Jong, Pedri - L. Yamal, F. Torres, Raphinha.

Heure, chaîne, comment voir Inter - Barcelone en direct

Ce match entre l'Inter et Barcelone ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera seulement visible sur Canal+ Foot, pour laquelle il faut impérativement souscrire un abonnement. Pour suivre cette rencontre sur Internet entre le club italien et le club catalan à partir de 21 heures ce mardi 6 mai, il faudra se rendre, sur le site de Canal+.

Pour cette demi-finale retour de Ligue des champions, le FC Barcelone est donné favori par les différents sites de paris sportifs pour la victoire mais aussi pour la qualification. La cote pour un succès des Barcelonais oscille entre 2 et 2,3 tandis que celle d'une victoire des Intéristes à domicile se situe entre 2,7 et 3. La cote pour un match nul est légèrement inférieure à 4.