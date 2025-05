Marcus Thuram accusé de violences conjugales, des images diffusées

L'attaquant de l'Inter est dans la tourmente après la diffusion d'une vidéo compromettante.

Le joueur de l'équipe de France et de l'Inter Milan, Marcus Thuram, fils de Lilian, est dans la tourmente. Ce lundi, une vidéo diffusée par une ex compagne, Charlotte Lavish, montre des marques sur le bras de la jeune femme qui accuse l'international français de violences conjugales.

Dans sa vidéo postée sur TikTok, Charlotte Lavish affirme avoir été victime de violences de la part du footballeur en mai 2022 et témoigne. "Il m'a enfermée dans sa maison, a pris mon passeport et mes sacs", déclare-t-elle d'abord. "Quand j'ai enregistré cette vidéo, j'étais déjà enfermée dans sa maison depuis un petit moment." Elle poursuit : "Il m'a attrapée, a pris mon téléphone et a supprimé la vidéo de lui en train de m'attaquer. Il m'a forcée, et quand j'ai commencé à paniquer, il n'arrêtait pas de dire : 'Ne t'inquiète pas, je vais aller à la banque demain après l'entraînement.' Je savais que personne ne me croirait, alors j'ai juste essayé de faire semblant pour pouvoir sortir de là en sécurité. Mais le lendemain, quand il est rentré, il a pris mon passeport, il a pris mes sacs, et il m'a attaquée".

Pour l'heure, Marcus Thuram n'a pas réagi publiquement à ces accusations. Ni son entourage ni l'Inter Milan ont pris la parole.