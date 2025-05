"Il est plus motivé à atteindre les 1000 buts que gagner un titre" : Cristiano Ronaldo sous le feu des critiques en Arabie Saoudite

Eliminé de la Ligue des champions asiatique avec Al-Nassr, Cristiano Ronaldo est critiqué pour comportement jugé égocentrique.

C'est une période mouvementée que traverse Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite. Malgré de belles statistiques sur le plan individuel (23 buts et 3 passes décisives en 27 matches), le Portugais accuse le coup collectivement parlant puisque son équipe se retrouve éliminée de la Ligue des champions asiatique et décrochée à la 3e place en Saudi Pro League. Al-Nassr est obligé de revoir ses objectifs à la baisse et les supporters ont un joueur dans le collimateur, Cristiano Ronaldo.

Le Portugais est en effet pointé du doigt depuis quelques semaines pour son manque d'efficacité devant le but (un but sur les trois derniers matches) et notamment après une occasion franche en fin de match de la demi-finale européenne perdue face à Kawasaki (2-3). Mido, ex joueur de l'Ajax Amsterdam et aujourd'hui consultant pour SBA Sport, y est allé franchement concernant le Portugais : "Le premier objectif de Ronaldo, c'est d'atteindre les 1000 buts, pas de gagner un titre avec Al-Nassr. Si cela dépendait de moi, je ne renouvellerais pas son contrat. J'utiliserais cet argent pour recruter quatre joueurs solides et bâtir une équipe compétitivité".

Outre Cristiano Ronaldo, une autre star de l'équipe est dans le collimateur, l'attaquant Jhon Durian. "Il ne suffit pas de signer des grands joueurs. Il faut qu'ils apportent quelque chose sur le terrain" a martelé Mido. Depuis son arrivée à Al Nassr, Ronaldo a remporté la Coupe arabe des clubs champions. Il est aussi vice champion d'Arabie Saoudite en 2024 et finaliste de la Coupe d'Arabie Saoudite la même année.