Le match PSG-Arsenal change encore de chaîne, les fans ont de quoi être perdus

Le match PSG-Arsenal, demi-finale retour de Ligue des champions, a encore droit à une diffusion différente ce mercredi.

Paris est à 90 minutes de sa seconde finale de Ligue des champions de son histoire. Ce mercredi 7 mai, les joueurs de la capitale vont disputer le match le plus important de leur saison face à Arsenal. Après un succès minime, mais particulièrement précieux lors du match aller face aux Gunners à l'Emirates Stadium (victoire 1-0), les Parisiens seront donc qualifiés au coup d'envoi de cette seconde manche. Mais un seul petit but des Anglais et c'est la prolongation et l'angoisse pour tous les supporters présents au Parc des Princes, mais également devant la télé.

Et pour cette rencontre, les supporters vont faire face à un nouveau changement de chaîne. Alors que le match aller était diffusé sur les antennes de Canal+ Foot, la chaîne du groupe Canal dédiée à quasiment 100% aux rencontres, le match retour entre le PSG et Arsenal aura cette fois le droit à une diffusion sur la chaîne principale, Canal +. La seconde chaine ayant eu droit à la diffusion de la première demi-finale retour de la Ligue des champions entre l'Inter et le FC Barcelone. Si les fans seront peut être perdus par cet énième changement de programmation des rencontres de la plus prestigieuse des compétitions, il s'agit toutefois d'une vraie bonne nouvelle pour les abonnés car l'accès à la chaîne ne nécessite pas de coût supplémentaire.

L'abonnement Canal+ est en effet disponible à partir de 19,99 euros par mois, mais il faut débourser plus d'argent pour avoir accès à Canal+ Sport, soit 34,99 euros pour l'offre en elle-même et 59,99 pour la "totale". Il existe également une autre variante avec le pass Coupe d'Europe, offrant la chaîne en question pour 29,99 euros, soit 10 euros de plus tout de même. Même si on s'y perd, beaucoup seront heureux de les éviter.