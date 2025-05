"Xavi et son staff ne me faisaient pas confiance" : Raphinha règle ses comptes

Raphinha, auteur d'une superbe saison avec le FC Barcelone d'Hansi Flick, a réglé ses comptes avec son ex coach Xavi.

Auteur d'une saison absolument dingue, riche de 31 buts et 25 passes décisives, Raphinha s'est confié dans une interview accordée à la journaliste Isabela Pagliari sur Youtube. L'ailier brésilien y a notamment évoqué ses débuts difficiles en Catalogne, Xavi, et l'arrivée d'Hansi Flick.

Arrivé en 2022 en Catalogne en provenance de Leeds, Raphinha a connu des débuts compliqués, dû au manque de confiance de son ancien entraîneur, Xavi : "Xavi et son staff ne me faisaient pas confiance. Même quand je faisais un bon match, il me sortait à l'heure de jeu. J'ai essayé de parler avec lui, mais rien ne changeait." Il se souvient notamment d'un match en particulier face à Manchester United : "J'avais marqué, fait une passe décisive et malgré ça j'avais été le premier a été remplacé. J'étais furieux".

Une mésentente avec Xavi qui a été balayée lorsqu'Hansi Flick a pris place sur le banc barcelonais, et ce, dès sa prise de fonction : "Il m'a appelé pendant la Copa America pour me dire qu'il comptait sur moi. C'est un coach humain, proche de ses joueurs".

Lui même candidat crédible au Ballon d'Or, Raphinha a livré son analyse sur les autres vainqueurs potentiels et surprise, son favori n'est pas Lamine Yamal mais un autre coéquipier : "Yamal, Salah, Mbappé, Pedri, Vinicius, Rodrygo... Ce sont tous des joueurs exceptionnels. Pedri, pour moi, est l'un des meilleurs joueurs du monde. Mais comme aujourd'hui on ne regarde que les chiffres..."