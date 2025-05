PSG - Arsenal : le gros point d'interrogation autour de la star parisienne

Le PSG reçoit Arsenal ce mercredi à l'occasion de la demi-finale retour de la Ligue des champions et doit finir le travail pour rejoindre la finale après sa victoire au match aller (1-0). Avec ou sans Dembélé ? C'est la grande question.

Le PSG a la tête tournée vers la Ligue des champions. Après deux défaites de suite en Ligue 1, Luis Enrique et son équipe ne semblent obnubilés que par par cet objectif européen. La rencontre de Championnat face à Strasbourg ce week-end était l'occasion pour l'équipe B de se montrer mais la défaite (2-1) est bien anecdotique car Paris est déjà champion de France depuis un mois maintenant. La victoire à l'Emirates Stadium à l'aller l'est, en revanche, beaucoup moins car le PSG aborde ce match retour avec un court avantage qu'il va devoir défendre pour retrouver la finale de la Ligue des champions cinq ans après la dernière même s'il y a une interrogation autour de Dembélé. "Il a bien récupéré, il s'est entraîné avec l'équipe, il se sent bien, il a très envie, comme nous tous, avait développé Achraf Hakimi en conférence de presse. L'entraîneur prendra la décision mais s'il n'est pas là, un autre joueur pourra nous aider. "

Pour Arsenal, la donne est différente. Les Gunners n'ont pas encore totalement assuré une place en Ligue des champions en Premier League et la défaite face à Bournemouth à domicile ce week-end (1-2) pourrait tout changer. Mais il faut maintenant se reconcentrer sur l'Europe avec ce déplacement au Parc des Princes où la mission renversement de situation attend les Gunners. Elle s'annonce très périlleuse car les Londoniens ne sont jamais qualifiés en perdant le match aller dans une phase à élimination directe de Coupe d'Europe.

A quelle heure débute le match PSG - Arsenal ?

Le match PSG - Arsenal débutera à 21h ce mercredi. Il se déroulera au Parc des Princes de Paris.

Sur quelle chaîne TV est diffusée PSG - Arsenal ?

Deux chaines diffuseront ce PSG - Arsenal. Canal++ et Canal+Live 1 retransmettront cette demi-finale retour de la Ligue des champions. L'Allemand Felix Zwayer sera au sifflet.

Quelle diffusion streaming pour le match PSG - Arsenal ?

Seul MyCanal proposera une diffusion streaming de ce PSG - Arsenal. Il faut un abonnement pour pouvoir regarder la rencontre.

Quelles compostions probables pour PSG - Arsenal ?

Une grosse incertitude entoure la composition du PSG. En effet, le meilleur buteur de la saison pour Paris Ousmane Dembélé est sorti sur blessure lors du match aller face à Arsenal. Ménagé ce week-end face à Strasbourg, sa présence dans le onze de départ parisien reste encore incertaine même si il a repris l'entrainement collectif. Le XI probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Ruiz, Vitinha, Neves - Doué, Dembélé (ou Barcola), Kvaratskhelia.

En face, Mikel Arteta peut compter sur le retour qui change tout. Thomas Partey revient de suspension et sa présence devrait bousculer tous les plans de l'entraineur d'Arsenal. Le Ghanéen devrait retrouver sa place devant la défense, faisant monter Rice d'un cran tout comme Merino qui devrait occuper la pointe de l'attaque. Le XI probable d'Arsenal : Raya - White, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly - Odegaard, Partey, Rice - Saka, Merino, Martinelli.

Quels sont les pronostics pour la rencontre PSG - Arsenal ?

Betclic : PSG 2,10 / Nul 3,65 / Arsenal 3,33

Unibet : PSG 2,11 / Nul 3,62 / Arsenal 3,35

Winamax : PSG 2,10 / Nul 3,65 / Arsenal 3,35