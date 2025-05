Ni Maradona ni Pelé, voici le meilleur joueur de l'histoire selon Lamine Yamal

Le jeune prodige du FC Barcelone, Lamine Yamal, a livré son verdict sur le meilleur joueur de l'histoire.

Alors qu'il réalise une saison splendide avec 15 buts et 24 passes décisives toutes compétitions confondues, Lamine Yamal livre son verdict sur la fameuse question sur le meilleur joueur de l'histoire, sur la chaîne Youtube "El Chringuito".

L'Espagnol a répondu à cette complexe question avec franchise : "Messi, il n'y en a qu'un. Même s'il y a d'autres joueurs qui ont réalisé de grandes choses, il n'y a personne comme lui". Il a notamment détaillé ce qu'il aimé le plus dans le jeu de l'Argentin, tout en facilité : "Ce que j'admire le plus dans le style de jeu de Messi, c'est la facilité avec laquelle il fait tout. Il est en finale et il élimine quatre joueurs. Seul lui peut faire ça."

Dans une saison éblouissante, forcément les supporters font la comparaison entre Lamine Yamal et son idole Lionel Messi. Lamine Yamal veut garder la tête froide : "Je ne me compare à personne, encore moins à Messi. Je laisse ça aux autres. Cela n'a pas de sens. Moi j'essaie juste de profiter et de suivre mon propre chemin."

Un chemin déjà bien avancé, l'Espagnol a dépassé la barre des 100 matches en professionnel avec le FC Barcelone, pour 22 buts et 33 passes décisives à seulement 17 ans, toutes compétitions confondues. Le palmarès de l'Espagnol est déjà riche : une Liga en 2023, une Coupe d'Espagne et une Supercoupe d'Espagne cette saison, en plus de l'Euro remporté avec la Roja en 2024.