Thierry Henry choqué par l'oubli de ce joueur au palmarès de ce trophée

Malgré un palmarès exceptionnel au cours de sa carrière, ce joueur n'a jamais remporté le titre de joueur de l'année.

Roy Keane, N'Golo Kanté ou encore Kevin De Bruyne, plusieurs milieux de terrain ont déjà été récompensés du titre de joueur de l'année en Premier League, mais pas ce joueur, et c'est une anomalie selon Thierry Henry.

11 titres de Premier League avec Manchester United, 107 buts et 55 passes décisives en quasiment 500 matches, mais Paul Scholes n'a jamais remporté le prestigieux titre de "Player of the Year". Une absence de l'Anglais au palmarès du trophée qui provoque l'incompréhension de Therry Henry, double lauréat du titre en 2003 et 2004 : "Je ne comprends pas pourquoi Scholes n'a jamais remporté ce titre. Il aurait du le gagner. Peut-être parce qu'il ne recherche pas la lumière des projecteurs comme certaines autres stars".

Henry en profite pour faire les éloges de l'ancien milieu de terrain de Manchester United : "Je ne pense pas qu'on lui ai donné le crédit qu'il mérite. C'est l'un des meilleurs joueurs contre qui j'ai joué, si ce n'est le meilleur. Il pouvait tout faire. Si j'avais eu un Paul Scholes dans mon équipe, tout aurait tourné autour de lui" analyse Thierry Henry.

Thierry Henry n'est pas le seul ancien joueur à avoir fait l'éloge de Paul Scholes. Par le passé, Xavi avait souligné son admiration pour le joueur : "C'est un modèle. Pour moi, c'est le meilleur milieu central que j'ai vu sur ces 15-20 dernières années". Un avis partagé par la légende de Manchester United, Sir Bobby Charlton qui avait déclaré son amour pour le joueur en 2009 pour The Guardian : "Paul Scholes est mon joueur préféré. Il incarne l'esprit de Manchester United et tout ce qui est bon dans le football".