Retournement de situation pour De Bruyne, le Belge ouvre la porte à une prolongation

Alors qu'il semblait avoir pris le chemin d'un départ de Manchester City, Kevin De Bruyne ouvre la porte à une prolongation.

C'est une belle page qui pourrait se tourner à l'issue de la saison du côté de Manchester City. Après 10 ans au club, Kevin De Bruyne pourrait bien quitter le club mancunien.

En fin de contrat à la fin de la saison, le Belge de 33 ans a finalement laissé une porte ouverte à une potentielle prolongation, comme il l' évoqué pour TNT Sports après la victoire face à Wolverhampton (1-0) : "Je ne sais pas si je participerai à la Coupe du monde des clubs avec Manchester City. Tout dépendra de ce qui m'attend ensuite, du club que je rejoindrai et des compétitons que je disputerai. Je n'en ai pas encore parlé avec City. S'ils veulent avoir une conversation, je suis ouvert".

Un flou qui arrive au moment où la FIFA a autorisé les clubs à signer des prolongations temporaires de 14 jours pour couvrir la Coupe du monde des clubs. Même si Kevin De Bruyne a annoncé son départ de Manchester City, le club pourrait ainsi négocier un dernier bail pour l'une de ses légendes.

Plusieurs clubs de MLS sont à la lutte pour signer le Belge. Chicago est en pôle mais le club est suivi de près par New York City et l'Inter Miami. Si les Etats Unis pourraient être la destination privilégiée par De Bruyne, des clubs européens sont aussi sur le dossier. Selon The Sun, Aston Villa surveillerait la situation du joueur, tout autant que Come, dirigé par Cesc Fabregas.