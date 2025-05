Le Real encore sanctionné par l'UEFA, plusieurs milliers d'euros d'amende

Dans une saison sportivement compliquée, le Real Madrid se voit infliger une nouvelle amende par l'UEFA.

Eliminé dès les quarts de finale de Ligue des champions et distancé en Liga avant le Clasico décisif ce week-end, le Real Madrid prend un nouveau coup derrière la tête avec une amende infligée par l'UEFA. En cause, des débordements survenus en tribunes lors du match aller de Ligue des champions face à Arsenal. L'instance de contrôle, d'éthique et de discipline de l'UEFA a condamné le club à une amende de 15 000 pour des comportements racistes de certains supporters.

En plus de cette sanction financière, le Real Madrid écope aussi d'une autre menace, celle d'une interdiction de vendre des billets pour ses supporters pour un match à l'extérieur. Une sanction qui s'appliquerait alors en cas de récidive dans les 12 prochains mois. Une amende qui fait écho à celle infligée quelques mois plus tôt. En Ligue des champions face à Manchester City, des chants homophobes dirigés contre Pep Guardiola avaient conduit à une amende de 30 000 euros contre le Real Madrid, en plus d'une fermeture partielle de 500 sièges pour le prochain match au Santiago Bernabeu.