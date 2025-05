Montpellier - PSG : "une grande opportunité de préparation", Luis Enrique tourné vers la finale du 31 mai

Qualifié en finale de la Ligue des Champions, le PSG se projette déjà vers sa finale du 31 mai prochain mais avant, le club de la capitale se déplace aujourd'hui en marge de la 33e journée de Ligue 1 sur la pelouse de Montpellier.

La première équipe est championne de France depuis avril. La seconde est dernière à 62 points de son adversaire du soir et est officiellement reléguée en Ligue 2. Ce match de la 33e et avant dernière journée de Ligue 1 oppose le Paris Saint-Germain à Montpellier. Cette confrontation certes sans aucun enjeu pour le classement est pourtant cruciale pour les Parisiens. Le PSG vient de remporter une demi-finale de Ligue des Champions à domicile face à Arsenal. Cette victoire au forceps signifie que le club de la capitale jouera la finale le 31 mai prochain à Munich, soit dans un peu plus de deux semaines ! Luis Enrique va donc devoir gérer cette fin de Championnat. Doit-il préserver ses joueurs pour le match le plus important de la saison ou bien au contraire, continuer à faire jouer ses titulaires afin qu'ils gardent du rythme ? Le principal intéressé s'est exprimé en conférence de presse avant ce déplacement au Stade de la Mosson.

Le coach espagnol a estimé que le match du jour serait "une grande opportunité de préparation". Le technicien semble vouloir effectuer des turnovers et notamment faire reposer ses cadres. "Je ne crois pas que l'être humain doive discerner, séparer une chose et l'autre. On va essayer de donner le plus de temps possible de repos, pour qu'ils déconnectent et oublier le football. Se consacrer à autre chose. Être footballeur, c'est l'une des meilleures vies mais il y a aussi des choses négatives. Tu n'as pas le temps pour passer du temps avec tes amis ou ta famille. Là, malgré les matchs, on peut donner un temps de repos aux joueurs. Ils doivent se montrer compétitif pendant l'entraînement. Quand on est prêt mentalement, tu es compétitif, peu importe que ça soit une finale de Coupe de France, de C1 ou de padel avec tes amis" a détaillé l'entraîneur parisien qui compte bel et bien que le moral de ses troupes soit au beau fixe. Cette situation favorable sera aussi pour lui l'occasion de "donner des chances aux Titis. Cela ne veut pas dire offrir, dans l'une des meilleures équipes du monde" a-t-il précisé. "Il faut avoir le niveau pour le faire. Les gens issus de la formation ont la chance de connaître la langue, le pays etc. Ce mélange qu'on a est très bon. Les Titis doivent aussi avoir le niveau, attendu par le club. Il y a de très bons joueurs qui viennent à l'entraînement, même si ça sera difficile de faire carrière au PSG. Il n'y aura pas de chances pour tout le monde, ça ne sera pas facile ", a t-il prévenu. Ça tombe bien ! Le PSG n'a plus rien à jouer ! Et Montpellier non plus...

À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match ?

Cette rencontre se déroulera sur les antennes de DAZN pour un coup d'envoi prévu à 21h. Dès 20h, nous serons nous en live pour commenter cette affiche !

Les compos probables ?

Les Titis devraient pouvoir jouer dès demain. Luis Enrique va à priori s'appuyer sur eux en cette fin de saison !