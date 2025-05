Barcelone - Real : titre, pichichi... Un clasico à multiples enjeux pour Mbappé et les Merengue

Ce dimanche, le FC Barcelone et le Real Madrid s'affrontent lors de la 35e journée du championnat espagnol. Match capital pour les deux équipes ainsi que Kylian Mbappé, dans la course au titre.

"Mbappé sera très important dans ce match car le Barça joue avec une ligne défensive très haute. Ses appels dans le dos seront très importants et décisifs. Plus il le fera, mieux ce sera pour nous" : le décor est planté par Carlo Ancelotti. En conférence de presse, l'entraîneur du Real Madrid a confié que Kylian Mbappé serait la clé de ce match décisif dans la course au titre en Liga. Auteur d'un doublé le week-end dernier face au Celta Vigo (3-2), l'international français se retrouve désormais à une longueur de Robert Lewandowski au classement des buteurs (24 buts pour Mbappé, 25 réalisations pour le Polonais). Alors qu'il a déjà inscrit huit buts en 7 matchs dans sa carrière face au FC Barcelone, Kylian Mbappé a trouvé le chemin des filets catalans à deux reprises pour sa première saison sous le maillot madrilène : en finale de la Supercoupe d'Espagne (2-5) et de la Coupe du Roi (2-3). Meilleur buteur de la Ligue 1 durant six saison consécutives, le n°9 du Real Madrid ne devrait pas se priver de remporter le titre de "pichichi" lors de sa première saison en Espagne.

La course au titre relancée ?

4 points : voici ce qui sépare le FC Barcelone de son dauphin madrilène avant le coup d'envoi. Les Madrilènes le savent, ce Clasico est leur ultime chance de sauver une saison compliquée. En effet, ils reviendraient à un point de leur éternel rival à trois journées de la fin du championnat. Au contraire, le titre s'éloignerait grandement en cas de revers en terre catalane. Éliminés en quarts de la Ligue des champions face à Arsenal, puis vaincus par le FC Barcelone lors des finales de la Coupe du Roi et de la Supercoupe d'Espagne, les Madrilènes veulent sauver leur saison catastrophique, malgré le titre obtenu en début de saison en Supercoupe d'Europe. De plus, les Merengues n'ont plus remporté un Clasico depuis le 24 avril 2024, soit depuis plus d'un an. Pour ce Clasico, Carlo Ancelotti devra faire sans six joueurs : Eder Militao, Dani Carvajal, David Alaba, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy et Eduardo Camavinga.

Une désillusion à oublier pour le Barça !

La semaine de tous les dangers pour le FC Barcelone ! Au terme d'un match fou et d'une double confrontation renversante, les Blaugranas ont été éliminés mardi soir en demi-finales de la Ligue des champions contre l'Inter Milan (7-6 au cumulé). Quoi de mieux qu'un Clasico pour rebondir face à son rival de toujours. D'autant plus que les joueurs d'Hansi Flick restent sur quatre victoires de suite. En conférence de presse, l'entraîneur allemand a mobilisé ses joueurs : " Après la défaite à Milan, tout le monde sait que ce n'est pas facile de se relever, mais nous faisons les choses correctement. Nous avons parlé de ce que nous voulons faire au cours de ces deux semaines. Nous avons quatre matches et un Clásico pour montrer à quel point nous sommes encore capables de jouer. Nous devons faire preuve de confiance et montrer ce que nous voulons faire". En l'emportant ce dimanche, les Barcelonais prendraient un avantage considérable dans la quête d'un 28e titre de champion d'Espagne. Gagner le championnat permettrait au club catalan de glaner un 3e trophée cette saison, après la Coupe du Roi et la Supercoupe d'Espagne, tous deux remportés face au Real. Une belle compensation après la fin de parcours en Ligue des champions.

À quelle heure débute Barcelone - Real ?

Le coup d'envoi du match de la 35e journée du championnat espagnol opposant le FC Barcelone au Real Madrid est prévu dimanche 11 mai à 16h15 à l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelone (Espagne). Alejandro José Hernández Hernández aura la lourde tâche d'arbitrer ce choc.

Sur quelle chaîne regarder Barcelone - Real ?

Détenteur des droits TV de la Liga, BeIN Sports 1 diffusera le choc entre les Blaugranas et les Merengue.

Comment suivre Barcelone - Real en streaming ?

Si vous souhaitez regarder le Clasico espagnol entre les Catalans et les Madrilènes sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site BeIN Sports.

Quelles sont les compositions probables de Barcelone - Real ?

Barcelone : Szczesny (G) - E.García, Cubarsi, I.Martinez, Gerard Martin - De Jong, Pedri - L.Yamal, D.Olmo, Raphinha, F.Torres.

Real : Courtois (G) - L.Vázquez, Asencio, Tchouameni, F.Garcia - Valverde, Bellingham, Arda Güler, Ceballos - Mbappé, Vinicius Jr.

