Liverpool - Arsenal : les Gunners se rapprochent de la C1 en résistant à Liverpool, le résumé

19:42 - Le résumé

Ce choc de la 36ᵉ journée de Premier League entre Liverpool, champion d’Angleterre fraîchement sacré, et son dauphin Arsenal a tenu toutes ses promesses. Les deux formations ont livré un affrontement haletant, résolument tourné vers l’attaque, quitte à sacrifier une certaine rigueur défensive.

Les Reds, adoptant un jeu basé sur les transitions rapides en début de rencontre, se sont montrés redoutablement efficaces. En l’espace de deux minutes, ils ont frappé fort : Cody Gakpo ouvre la marque à la 20ᵉ minute, immédiatement imité par Luis Díaz (22ᵉ), profitant d’une défense londonienne totalement prise de vitesse. Sonnés, les Gunners ont vacillé, et Liverpool aurait pu creuser l’écart si Curtis Jones (24ᵉ) puis Dominik Szoboszlai (41ᵉ) avaient fait preuve de davantage de précision dans le dernier geste. Arsenal, en manque d’inspiration malgré quelques tentatives isolées de Bukayo Saka (4ᵉ, 31ᵉ), semblait au bord de la rupture.

Mais la seconde période allait totalement rebattre les cartes. Plus entreprenants et portés par un sursaut d’orgueil, les hommes de Mikel Arteta ont renversé la dynamique dès la reprise. Gabriel Martinelli, opportuniste, a parfaitement repris de la tête un centre millimétré de Leandro Trossard (47ᵉ), ravivant les espoirs londoniens. Galvanisé, Arsenal a poursuivi sa montée en puissance et trouvé l’égalisation grâce à Mikel Merino, qui a suivi un tir repoussé de Martin Ødegaard pour conclure (70ᵉ, 2-2). L’ancien joueur de la Real Sociedad, pourtant décisif, a laissé ses coéquipiers à dix en fin de match, récoltant un second avertissement synonyme d’expulsion (80ᵉ).

En supériorité numérique, les Reds étaient bien décidé à offrir une victoire à Anfield malgré le titre déjà en poche. Les occasions se sont multipliées pour les hommes de Arne Slot : Alexander-Arnold (82ᵉ), Diogo Jota (84ᵉ), Robertson (90ᵉ) et Harvey Elliott (93ᵉ) ont tous raté le cadre de peu. Alors qu'Arsenal aurait même pu réaliser un hold-up parfait si Ødegaard n’avait pas échoué sur sa frappe croisée dans les toutes dernières secondes (95ᵉ).

Ce match nul (2-2), spectaculaire et indécis jusqu’au bout, satisfait probablement les deux camps. Liverpool évite une deuxième défaite consécutive et montre qu’il ne relâche pas l’effort malgré le sacre acquis. Arsenal, de son côté, fait un pas supplémentaire vers une qualification directe pour la Ligue des champions, consolidant sa deuxième place avec cinq points d’avance sur Aston Villa (68 pts contre 63).