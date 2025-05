Liverpool - Arsenal : les Gunners peuvent-ils encore rater la C1 ?

Dans le choc de la 36ème journée de Premier League, Arsenal se déplace ce dimanche à Anfield pour affronter le nouveau champion d'Angleterre, Liverpool. Avec un enjeu important, une place qualificative pour la C1 à assurer.

À peine remis de ses émotions après une douloureuse élimination en demi-finale de la Ligue des champions face au Paris Saint-Germain mercredi dernier, Arsenal doit désormais se reconcentrer sur l'essentiel : obtenir le point manquant pour valider son billet en C1 la saison prochaine. Ce déplacement à Anfield, face à un Liverpool déjà sacré champion d'Angleterre, représente à la fois une opportunité de tourner la page européenne et un défi de taille. Les hommes de Mikel Arteta, en perte de vitesse, n'ont plus le droit à l'erreur s'ils souhaitent éviter un effondrement qui compromettrait toute leur saison.

Les Gunners en plein doute

En face, Liverpool aborde cette rencontre sans pression, avec la sérénité d'un champion et l'envie de conclure la saison sur une note positive. Malgré une défaite 3-1 contre Chelsea le week-end dernier, concédée avec une équipe largement remaniée, les Reds restent intraitables à domicile, avec sept victoires consécutives en Premier League à Anfield. Cette fin de saison marque également la tournée d'adieux de Trent Alexander-Arnold, promis au Real Madrid, mais qui commencera ce match sur le banc. Conor Bradley est pressenti pour occuper le couloir droit, tandis que Joe Gomez est toujours indisponible.

La solidité de Liverpool à domicile est impressionnante : depuis leur défaite contre Nottingham Forest en septembre, ils ont inscrit au moins deux buts dans 14 de leurs 15 matchs à Anfield. Arsenal, de son côté, semble à bout de souffle. Les Gunners viennent d'enchaîner trois défaites toutes compétitions confondues, dont deux contre le PSG, et une contre Bournemouth qui illustre leurs fragilités : ils ont laissé échapper l'avantage au score pour la dixième fois cette saison, un triste record. Ce manque de constance et de sang-froid dans les moments cruciaux ternit une campagne qui avait pourtant bien commencé.

Jorginho de retour

Pour ne rien arranger, les blessures continuent de perturber les plans d'Arteta. Si Calafiori est de retour, Timber et Odegaard ne sont pas à 100% alors que plusieurs cadres comme Gabriel Jesus, Gabriel Magalhaes, Tomiyasu et Havertz restent à l'infirmerie. Jorginho qui devrait retourner au Brésil cet été pourrait retrouver le banc après plusieurs semaines d'absence. L'Italien Calafiori pourrait donc être préféré à Myles Lewis-Skelly sur le flanc gauche, malgré son manque de rythme. Ben White est préssenti à la place de Timber sur le côté droit. Ces incertitudes viennent fragiliser un collectif déjà éprouvé physiquement et mentalement, à l'aube d'un duel face à une équipe libérée, confiante et déterminée à briller une dernière fois devant son public.

Liverpool, en quête d'un ultime baroud d'honneur et de statistiques flatteuses, pourrait franchir la barre symbolique des 90 points en cas de succès lors de ses trois derniers matchs. Virgil van Dijk, auteur de son troisième but de la saison le week-end dernier, s'apprête à disputer son 300e match de Premier League, rejoignant ainsi le cercle fermé des Néerlandais les plus capés d'Angleterre. Pour Arsenal, la mission est simple mais périlleuse : résister à la pression d'Anfield et aller chercher le point du salut. Une nouvelle contre-performance pourrait anéantir une saison entière de travail.

A quelle heure aura lieu la rencontre?

La rencontre entre Liverpool et Arsenal qui sera dirigée par l'arbitre international Anthony Taylor aura lieu ce dimanche à 17h30 au Stade d'Anfield.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Liverpool - Arsenal ?

Cette rencontre de la 36ème journée de Premier League entre le nouveau champion d'Angleterre et son dauphin sera diffusé sur Canal Plus.

Quelle diffusion streaming pour ce match ?

Pour tous les abonnés, vous pouvez suivre la rencontre en streaming via l'application MyCanal.

Les compositions possibles

Liverpool : Alisson - Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson - Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Gakpo - L. Diaz

Arsenal: Raya; White, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Rice; Saka, Merino, Martinelli

Les différentes côtes

Même si Liverpool n'a plus rien à jouer en cette fin de saison, il reste le favori de ce duel face à Arsenal

Betclic : Liverpool 1,98 / Nul 3,57 / Arsenal 3,50.

Winamax : Liverpool 2,00 / Nul 3,60 / Arsenal 3,55.

Unibet : Liverpool 1,99 / Nul 3,62 / Arsenal 3,55.

Parions Sports : Liverpool 1,95 / Nul 3,65 / Arsenal 3,55.