65 000 euros... Les premiers billets de la Coupe du Monde 2026 sont en vente à un prix exorbitant

A un peu plus d'un an du début de la Coupe du monde 2026, la FIFA a lancé les premiers billets à des tarifs exorbitants.

Sujette à un véritable engouement du public, la Coupe du monde 2026, organisée conjointement par les Etats-Unis, le Mexique et le Canada, a vu sa billetterie être lancée par la FIFA. Les forfaits d'hospitalité disponibles, les prix affichés sont dantesques.

Vivre la Coupe du monde 2026 en VIP aura un coût, et pas des moindres. Le prix des forfaits d'hospitalité démarre à 4 600 euros pour un package de base, jusqu'à quasiment 65 000 euros pour une expérience ultra premium (73 200 dollars pour être exact). La FIFA a lancé ces packages offrants plusieurs matches, avec des services sur-mesure, dont des places premiums, des expériences culinaires et des évènements entre les matches au Pavillon FIFA, un lieu exclusif aux membres VIP.

Trois types de forfaits sont disponibles. Le premier, "l'US Venue Series" propose de suivre l'intégralité des matches dans l'une des onze villes américaines (entre 8 et 9 matches selon la ville) : New York, Los Angeles, Dallas ou encore San Francisco par exemple). "L'US Four-Match Series" est un forfait qui permet d'assister à quatre matches dans différents stades. A titre d'exemple, pour un package de matches au Meadowlands et à Philadelphie, comptez un peu plus de 5000 euros.

Enfin, le "Follow My Team Series" permet aux supporters de suivre son équipe tout au long de la phase de groupe. Les prix démarrent à quasiment 6000 euros. Alors que les qualifications pour la Coupe du Monde se disputent actuellement, les supporters, vous l'avez compris, vont devoir casser leur tirelire pour vivre la Coupe du monde 2026 en VIP.