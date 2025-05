Cafu nomme ses deux favoris au Ballon d'or et exclu totalement Dembélé

Cafu, latéral droit légendaire du Brésil, a livré ses deux joueurs favoris au Ballon d'or, sans Dembélé.

Alors que l'on approche de la fin de saison, la liste des joueurs crédibles au Ballon d'or se rétrécit petit à petit. Le trophée individuel le plus prestigieux du football devrait se jouer entre deux joueurs selon Cafu.

Liverpool champion d'Angleterre et le Barça potentiellement futur sacré en Liga, Cafu voit deux joueurs de ces formations se présenter comme grands favoris : Raphinha et Mohamed Salah. D'abord concernant le Barcelonais, l'ex latéral droit n'hésite pas la comparaison avec Lionel Messi : "Raphinha a littéralement cassé les statistiques de Lionel Messi. Il est le coeur du Barça et son influence est indiscutable". Auteur de 32 buts et 25 passes décisives en 53 matches cette saison toutes compétitions confondues, le Brésilien est devenu l'un des hommes de base d'Hansi Flick, grand artisan des deux trophées glanés par son équipe, la Coupe du Roi et la Supercoupe d'Espagne.

En face, Mohamed Salah, meilleur joueur de la saison des Reds et qui a grandement contribué au 20e sacre de Liverpool en Premier League. "Salah est une machine à marquer, il a porté Liverpool sur ses épaules toute la saison" analyse le Brésilien. Il faut dire que le Pharaons a été tonitruant devant les buts : 33 buts et 23 passes décisives en 49 matches disputés cette saison. Avec les éliminations de la Ligue des champions de Liverpool et du FC Barcelone, Ousmane Dembélé pourrait toutefois être le grand favori et à une belle carte à jouer dans la course au Ballon d'or, surtout si le PSG va au bout dans la plus grande des compétitons européennes.