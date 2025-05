Trophées UNFP : nommés et diffusion TV... Tout savoir sur la cérémonie

Retrouvez toutes les infos sur la cérémonie des trophées UNFP qui récompensent les meilleurs acteurs du championnat de France.

Fin de saison rime avec trophées UNFP ! Ce dimanche 11 mai, la Ligue 1 sera sur son 31 pour célébrer les meilleurs joueurs du championnat de France. Catégorie reine, le meilleur joueur est le trophée le plus attendu et cette année, il ne devrait pas y avoir de grosse surprise avec un Ousmane Dembélé archi favori, prétendant même au Ballon d'or de meilleur joueur de la planète. Paris pourrait même réaliser un quadruplé avec Doué, Hakimi et Vitinha, Cherki étant le seul non parisien dans la liste. Chez les entraîneurs, peu de suspense également. Malgré la belle saison de Liam Rosenior avec Strasbourg, Luis Enrique devrait rafler la récompense. À l'étranger, Mbappé, Koundé ou encore Saliba vont se disputer la récompense. Notons les absences notables de plusieurs joueurs de l'OM dans les catégories comme Greenwood pour le titre de meilleur joueur ou encore Roberto De Zerbi chez les entraîneurs.

Les nommés

Meilleur joueur de la Ligue 1

Ousmane Dembélé (PSG)

Rayan Cherki (OL)

Vitinha (PSG)

Achrak Hakimi (PSG)

Désiré Doué (PSG)

Meilleur espoir de la Ligue 1

Eliesse Ben Seghir (AS Monaco)

Joao Neves (PSG)

Andrey Santos (RC Strasbourg)

Ayyoub Bouaddi (LOSC)

Désiré Doué (PSG)

Meilleur gardien de la Ligue 1

Djordje Petrovic (RC Strasbourg)

Lucas Perri (OL)

Geronimo Rulli (OM)

Lucas Chevalier (LOSC)

Gianluigi Donnarumma (PSG)

Meilleur entraîneur de la Ligue 1

Liam Rosenior (RC Strasbourg)

Luis Enrique (PSG)

Bruno Génésio (LOSC)

Adi Hütter (AS Monaco)

Éric Roy (Stade Brestois)

Meilleur joueur français évoluant à l'étranger

Michael Olise (Bayern Munich)

Jules Koundé (FC Barcelone)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

William Saliba (Arsenal)

Mike Maignan (AC Milan)

Meilleure joueuse d'Arkema Première Ligue

Tabitha Chawinga (OL)

Clara Mateo (Paris FC)

Lindsey Heaps (OL)

Sakina Karchaoui (PSG)

Melchie Dumornay (OL)

Meilleure espoir d'Arkema Première Ligue

Korbin Albert (PSG)

Lou Bogaert (Paris FC)

Lucie Calba (Stade de Reims)

Tara Elimbi Gilbert (PSG)

Melween N'Dongala (Paris FC)

Meilleure gardienne d'Arkema Première Ligue

Christiane Endler (OL)

Emily Burns (FC Nantes)

Mary Earps (PSG)

Justine Lerond (Montpellier HSC)

Chiamaka Nnadozie (Paris FC)

Meilleur joueur de la Ligue 2

Eli Junior Kroupi (FC Lorient)

Ilan Kebbal (Paris FC)

Jean-Philippe Krasso (Paris FC)

Maxime Lopez (Paris FC)

Gauthier Hein (FC Metz)

Meilleur gardien de la Ligue 2

Bingourou Kamara (FC Pau)

Mamadou Samassa (Laval)

Yvan Mvogo (FC Lorient)

Obed Nkambadio (Paris FC)

Adrian Ortola (USL Dunkerque)

Meilleur entraîneur de la Ligue 2

Olivier Pantaloni (FC Lorient)

Stéphane Gili (Paris FC)

Stéphane Le Mignan (FC Metz)

Sylvain Ripoll (EA Guingamp)

Laurent Guyot (FC Annecy)

Diffusion

Le dimanche 11 mai prochain, la cérémonie sera diffusée en direct sur beIN SPORTS avec un dispositif éditorial exceptionnel à partir de 18h45. La cérémonie sera également retransmise sur la chaîne Youtube de l'UNFP.