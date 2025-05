"Calme toi " : le message audacieux de Yamal à Mbappé et Ronaldo

Auteur d'une prestation majuscule face au Real Madrid, Lamine Yamal, à seulement 17 ans, a ponctué le Clasico par un message pour Ronaldo et Mbappé.

Lamine Yamal n'en finit plus d'impressionner malgré son jeune âge. Alors qu'il n'est même pas majeur, l'Espagnol signe une superbe saison, riche de 7 buts et 14 passes décisives en Liga, et se verra peut-être bientôt auréolé d'un titre avec le FC Barcelone. Les Catalans n'y sont d'ailleurs plus très loin après la victoire importantissime face au Real Madrid (4-3) qui leur permet de prendre 7 points d'avance sur les Madrilènes à 3 journées de la fin.

Une rencontre où Lamine Yamal a encore éclaboussé de son talent, buteur sur un bijoux d'enroulé laissant Thibaut Courtois stoïque. Un but crucial en vue du titre en championnat que n'a pas manqué de célébrer le jeune espagnol. Proche du poteau de corner, il est venu signer une célébration qui combinait celle de Cristiano Ronaldo et son "calma", devenu légendaire depuis 2012, et celle de Kylian Mbappé en bras croisés. La pépite espagnol marque grandement son territoire avec cette double provocation. Il faut dire qu'il est intenable cette saison : 16 buts et 24 passes décisives toutes compétitions confondues, soit 40 contributions en 100 matches.

Une message audacieux aux deux joueurs du Real Madrid qui a enflammé les réseaux sociaux et les plateaux télé. Sur TNT Sports, Rio Ferdinand n'a pas caché son admiration pour le phénomène catalan : "Ce qu'il fait est tout simplement incroyable. A 17 ans, il domine déjà les grands matches. Il est en avance sur Ronaldo, il est en avance sur Messi. C'est un artiste avec une maturité et une confiance rare à cet âge".