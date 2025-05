"Heureusement" : la conversation polémique entre la VAR et les arbitres lors de Barcelone - Real

Dans le cadre de Barcelone - Real Madrid, des propos surprenants ont été captés entre l'arbitre et la VAR. Des révélations qui font polémiques en Espagne.

Dans un clasico dantesque, qui a vu le FC Barcelone s'imposer 4-3 face au Real Madrid, le match continue de faire couler beaucoup d'encre sur et en dehors du terrain. En cause, les échanges enregistrés entre l'arbitre principal, Alejandro Hernandez, et le responsable de la VAR Juan Martinez Munuera sur certaines actions litigieuses.

La première, à la 80e minute, a suscité la colère des supporters catalans après une main limite d'Aurélien Tchouameni dans la surface. Après consultation de la VAR, Alejandro Hernandez est clair : "La main est collée au corps. Pour moi ce n'est pas penalty". Si sur l'angle proposé l'analyse de l'arbitre est limpide, un autre angle de vue proposé à la télévision, ignoré par la VAR, aurait offert une image moins certaine de l'action.

C'est quelques minutes plus tard que les propos polémiques prennent plus d'épaisseur. Sur le but de Fermin Lopez à la 96e, l'arbitre est appelé à la VAR pour revoir l'action, suggérant une possible main de Lopez. "On a repéré une main, tu vois ? Sa main est en l'air, heureusement ". Un "heureusement" qui fait polémique, une réaction perçue comme un soulagement de devoir annuler le but, synonyme d'impartialité pour les médias catalans. Dans la foulée, Monsieur Hernandez refuse le but, laissant les deux équipes à 4-3.

Des polémiques qui alimentent encore un peu plus les tensions entre les deux clubs depuis la finale de Copa del Rey remportée par le FC Barcelone. Hristo Stoichkov, sur Instagram, en a profité pour y aller de son chambrage en postant une photo de Lamine Yamal effectuant le nombre "304" avec ses doigts tout en légendant "3 titres du Barça, 0 titre du Real Madrid, 4 Clasicos gagnés par le Barça".