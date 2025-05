Yamal chambre le Real après le Clasico : la phrase qui ne passe pas

A l'issue du Clasico dans lequel il a été décisif, Lamine Yamal n'a pas manqué de placer un tacle au Real Madrid.

Auteur d'une superbe prestation et d'un but avec le FC Barcelone dans un Clasico dingue (4-3), Lamine Yamal a fait parler de lui sur tous les fronts. D'abord sportivement grâce à son superbe enroulé sur un Courtois resté stoïque, puis par sa célébration chambreuse reprenant le "Calma" de Cristiano Ronaldo avant de croiser les bras à la Kylian Mbappé. Un tacle au Real Madrid un peu plus appuyé face aux médias où le jeune prodige espagnol n'a pas mâché ses mots au moment d'évoquer le club rival pour ESPN : "Le Real Madrid n'impressionne plus personne. On ne les craint pas, on se sent au-dessus."

Une sortie médiatique qui fait forcément grincer des dents du côté de la Maison Blanche mais qui témoigne de la reprise de confiance des Catalans après un passage à vide ces dernières années. Les Blaugranas ont largement marqué leur territoire cette saison avec quatre victoires face au Real Madrid, dont deux en finales de Supercoupe et de Coupe du Roi.

Yamal incarne parfaitement cette nouvelle génération barcelonaise, talentueuse et sans complexe. Alors qu'il fait déjà preuve d'une grande maturité pour son âge (17 ans), l'ailier affirme un peu plus son caractère cette saison, dans le même temps que son équipe. Sa célébration "304" en est d'ailleurs la parfaite illustration, un nombre en clin d'œil au code postal de son quartier mais dont la lecture peut-être multiple. Hristo Stoichkov, légende du FC Barcelone, y a notamment lu une provocation assumée : "3 trophées pour le Barça, 0 pour le Real, 4 Clasicos gagnés".