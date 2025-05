Pour Mourinho, Lamine Yamal ne doit pas sa réussite qu'à son talent mais également à cette personne

Après la victoire du FC Barcelone face au Real, José Mourinho en a profité pour faire les éloges de Lamine Yamal.

Un quatrième Clasico remporté par les Catalans cette saison. Un nouveau succès spectaculaire (4-3) qui assoit un peu plus la domination des Blaugranas sur le rival madrilène. La prestation des Catalans face au Real Madrid a impressionné l'un des plus grands coachs du monde, José Mourinho : "Barcelone n'a pas seulement gagné, ils ont prouvé qu'ils ont une équipe qui se bat jusqu'à la dernière seconde. Ils ont été plus courageux, plus disciplinés". Un compliment fort, d'autant plus venant d'un ancien entraîneur du Real Madrid.

Cette nouvelle génération dorée du FC Barcelone est représentée par l'un des hommes forts cette saison, Lamine Yamal. L'Espagnol de 17 ans a vécu une éclosion fulgurante cette saison, changeant ainsi de dimension au sein de l'effectif blaugrana. José Mourinho s'est montré totalement sous le charme du joueur : "Ce garçon n'est pas un talent du futur, c'est déjà une star à part entière". Un hommage pour le joueur mais aussi pour la personne qui a permis cette explosion du jeune joueur : Hansi Flick, qui "a su libérer toute l'énergie de son équipe. Ce match était une déclaration claire : le Barça est bel et bien de retour".

Lamine Yamal affiche 16 buts et 24 passes décisives en 52 matches toutes compétitons confondues cette saison. Il est même présenté comme l'un des favoris au Ballon d'or, aux côtés de ses coéquipiers Raphinha ou encore Pedri.