Ce n'est pas une question de talent, Luis Figo surpris par Lamine Yamal pour cette raison

Luis Figo est tombé sous le charme de Lamine Yamal, mais plus que son talent, le Portugais a relevé une qualité dingue chez le prodige.

Après une nouvelle étincelante performance avec le FC Barcelone face au Real Madrid, Lamine Yamal impressionne plus que jamais. Après José Mourinho, c'est un autre Portugais qui est tombé sous le charme du jeune prodige catalan, Luis Figo.

Pour l'ex joueur du Real Madrid, plus que son explosivité, c'est sa maturité sur le terrain qui marque : "Ce qui me surprend, ce n'est pas son talent, mais le calme et la personnalité qu'il dégage à son âge. A cet âge on ne pense pas aux responsabilités, on veut juste s'amuser" a-t-il analysé pour La Gazzetta dello Sport. Luis Figo va même plus loin en estimant que ses coéquipiers devraient prendre exemple sur lui : "Ils devraient apprendre de lui comment gérer la pression".

Le jeune prodige connaît une saison dingue à seulement 17 ans où il affiche 16 buts et 24 passes décisives toutes compétitions confondues. Sous Hansi-Flick, il s'est imposé comme un titulaire absolument indiscutable sur l'aile droite jusqu'à même incarner l'image du FC Barcelone à lui tout seul. Alors qu'il se rapproche du triplé avec son club, Lamine Yamal a aussi déjà prouvé sa valeur au niveau international avec 4 buts en 19 sélections avec l'Espagne. La saison dernière, la pépite catalane a été sacrée meilleur espoir mondial en remportant le trophée Kopa.