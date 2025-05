"Une équipe qui me suit depuis 30 ans" : Zidane s'éloigne du foot et devient ambassadeur de cet endroit prestigieux

Icône du football, Zinédine Zidane s'éloigne du sport pour prêter son image à un lieu prestigieux qu'il connaît bien.

Alors que Zinédine Zidane se fait discret dans le monde du ballon rond, l'une des plus grandes légendes de l'histoire du football français s'éloigne de son sport pour devenir ambassadeur d'un lieu connu dans le domaine de la santé et du bien être.

"C'est une équipe extraordinaire qui me suit depuis plus de 30 ans", il faut dire que Zinédine Zidane est un habitué du prestigieux spa médical, le Palace Merano, situé au nord de l'Italie, où le champion du monde 1998 séjourne deux fois par an parfois en famille ou avec des amis proches. "Le point fort du Palace Merano, c'est la squad, l'équipe. Elle s'est occupée de ma santé", le Français, sous le charme de l'établissement, en est même devenu l'ambassadeur.

Il décrit d'ailleurs l'établissement comme une vraie partie prenante de sa longévité dans sa carrière de footballeur : "Le Palace m'a permis cette régularité au plus haut niveau, d'être bien dans mon corps, bien dans ma tête, de me sentir fort". Outre le fait d'être ambassadeur de l'établissement, Zinédine Zidane propose aussi ses idées pour les différents programmes proposés : "Zidane n'a cessé de nous apporter spontanément ses conseils et ses idées pour innover et personnaliser notre méthode. Ce n'est que la reconnaissance naturelle d'un dialogue verueux, en place depuis longtemps" souligne Stefano Plotegher, CEO du Palace Merano