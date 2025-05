La prime totalement folle promise à Ancelotti en cas de victoire à la Coupe du monde

Futur sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti pourrait toucher une prime colossale si la Seleçao remporte la Coupe du monde.

Alors qu'il va quitter le Real Madrid à l'issue de la saison, Carlo Ancelotti n'a pas eu de difficulté de trouver un nouveau challenge, et pas n'importe lequel, devenir le sélectionneur du Brésil. L'Italien, qui n'avait jamais dirigé une équipe nationale auparavant se lance le défi de remettre la Selçao sur le toit du monde. La Confédération Brésilienne du Brésil est prête à y mettre les moyens.

Selon ESPN et Globo Esporte, Ancelotti percevra un salaire de 770 000 euros par mois soit 10 millions d'euros par an, un record absolu pour un sélectionneur. En comparaison, ses prédécesseurs Tite ou encore Dorival Junior percevaient moins de la moitié de cette somme. Avec ce contrat mirobolant, l'Italien devient même le sélectionneur le mieux payé du monde, devant Thomas Tuchel et ses 6 millions d'euros annuels ou encore Julian Nagelsmann (4,8 millions d'euros/an). En Amérique du Sud, où les sélectionneurs sont souvent moins bien payés, Ancelotti creuse un peu plus l'écart avec Marcelo Bielsa (Uruguay, 4 millions d'euros/an) ou Lionel Scaloni (Argentine, 2,3 millions d'euros/an).

A cette rémunération dingue se rajoute un bonus de 5 millions d'euros supplémentaires en cas de victoire du Brésil lors de la Coupe du monde 2026. Une prime qui se veut à la hauteur des ambitions d'une sélection qui n'a plus été sacrée championne du monde depuis 2002.