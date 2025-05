"Je n'ai aucun conseil à lui donner" : l'avis tranché de Carlo Ancelotti sur Xabi Alonso

En fin de cycle avec le Real Madrid, Carlo Ancelotti s'est exprimé sur son successeur Xabi Alonso.

Entraîneur du Real Madrid jusqu'au 25 mai, Carlo Ancelotti prendre ensuite les rênes du Brésil à partir du 26 juin. Alors que son histoire avec la Casa Blanca approche de son terme, le coach n'a pas caché son émotion en conférence de presse au moment d'aborder sa fin d'histoire avec le club madrilène : "Je suis heureux mais j'aurais aimé ne pas avoir à faire cette conférence de presse. Il y a des choses que je ne peux pas expliquer maintenant car je suis encore au Real Madrid et je veux respecter ce maillot jusqu'au dernier jour".

Depuis l'officialisation du départ de Carlo Ancelotti pour devenir sélectionneur du Brésil, le silence du Real Madrid interpelle sur la véritable nature de leur séparation. De son côté, l'Italien refuse d'en faire un drama : "Un jour ça devait s'arrêter. le football, c'est comme la vie. on commence quelque chose, puis ça se termine. J'ai tout donné et les titres parlent d'eux mêmes". Le palmarès d'Ancelotti au Real est en effet riche : deux titres de Liga en 2022 et 2024, deux Coupe du Roi en 2014 et 2023 et trois Ligues des champions (2014, 2022, 2024) entre autres.

Carlo Ancelotti sera donc remplacé par l'ancien joueur du club Xabi Alonso qui a fait des merveilles au Bayer Leverkusen. Avec beaucoup de franchise, l'Italien s'est montré particulièrement élogieux et bref sur l'Espagnol : "Je n'ai pas de conseil à lui donner, il a toutes les qualités pour être entraîneur du Real Madrid".

Loin de toute amertume envers le club, l'Italien n'a jamais du douté de l'amour que lui porte le Real Madrid : "Le Real m'a toujours voulu. Même si je pars le 25, le Real m'aimera toujours. Je ne pourrai jamais être l'entraîneur du Real à vie. C'est un cycle qui se termine". Un nouveau défi l'attend ainsi du côté du Brésil. Un nouveau challenge auquel il pense même s'il veut rester focus sur sa fin de saison avec le Real Madrid : "A partir du 26 je serai le sélectionneur du Brésil mais jusqu'à ce jour je suis pleinement engagé ici".