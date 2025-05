"Je peux changer ça" : le craquage complet de Grealish envers Alisha Lehmann

En difficulté sportive à Manchester City, Jack Grealish a fait parler de lui après un échange lunaire avec la joueuse de la Juventus Alisha Lehmann. Un commentaire devenu viral sur les réseaux sociaux.

Auteur d'une saison médiocre avec Manchester City, l'ailier anglais aux trois buts en 31 matches toutes compétitions confondues a fait parler de lui d'une bien mauvaise manière sur les réseaux sociaux. Alors qu'Alisha Lehmann, star de la Juventus et une des joueuses les plus connues du football féminin, avait posté une photo pour la fête des mères sur Instagram, Jack Grealish a commenté : "Joyeuse fête des mères". Ce à quoi elle a répondu avec humour : "Je ne suis pas maman, mais merci". C'est là que Jack Grealish a complètement craqué en postant le message de trop : "Je peux changer ça" a-t-il répondu grossièrement.

En quelques heures, l'échange entre les deux stars du ballon rond a enflammé la toile, d'autant plus que la séparation entre Alisha Lehmann et son ex compagnon, Douglas Luiz, est toute récente. Douglas Luiz qui, pour rappel, a tout de même été coéquipier de Jack Grealish lors de son passage à Manchester City de 2017 à 2019. De quoi rajouter une dose de malaise supplémentaire à l'histoire. Alisha Lehmann et Douglas Luiz, alors en couple, avaient été transférés ensemble à la Juventus en 2024, une première dans l'histoire du football. Alors qu'ils s'étaient séparés un temps, le couple avait recollé les morceaux avant de finalement rompre complètement récemment. Jack Grealish en a ainsi profité pour tenter sa chance.

De son côté l'Anglais traverse une saison particulièrement difficile avec Manchester City. Il a notamment été relégué sur le banc sans disputé la moindre minute lors des quatre derniers matches de Premier League. A quelques jours de la finale de FA Cup contre Crystal Palace, pas sûr que l'Anglais ait gagné des points avec cette polémique extra sportive. En attendant, cela pourrait être sa dernière chance de briller avec Manchester, surtout s'il décide de quitter le club à la fin de la saison.