"Pour revenir il veut ce rôle" : Del Piero pose ses conditions pour un retour à la Juventus

Del Piero pourrait faire son retour au sein de la Juventus mais pas pour n'importe quel rôle.

Et si Alessandro Del Piero signait enfin son retour à la Juventus ? L'idée que la légende revienne dans son club dans lequel il a passé 19 ans fait déjà frémir les supporters de la Vieille Dame. Les dernières révélations du journaliste Gianni Balzarini pour Sport Mediaset vont dans ce sens, mais si l'Italien revient, ce ne sera pas pour faire de la figuration, il veut avoir un rôle de poids au sein du club.

"Je vous l'ai toujours dit, et je vous le confirme à 100% : Del Piero veut un rôle opératif, pas symbolique. Il veut travailler en profondeur à la Juve, pas juste la représenter" a affirmé Balzarini. Une volonté claire de la légende du club de s'engager dans un rôle concret et non pas seulement pour un poste honorifique, souvent réservé aux anciens joueurs du club. Del Piero voudrait, dans l'idée, un poste à la Paolo Maldini, directeur technique du Milan AC jusqu'en 2023 et qui avait une réelle main mise sur les choix sportifs. Il reste à savoir si la Juventus, en pleine reconstruction, voudra faire de la place dans son organigramme à quelqu'un d'inexpérimenté de ce genre de poste, bien que légende du club.

Depuis son départ en 2012, Alessandro Del Piero est toujours profondément aimé par les supporters de la Juventus Turin. Un retour serait tout un symbole pour un joueur qui a joué plus de 700 matches sous les couleurs de la Vieille Dame. Son palmarès avec le club est conséquent : six titres de Serie A, vainqueur de la Ligue des champions et de la Coupe d'Italie en 1995-1996. Il a aussi remporté le trophée de meilleur joueur de Serie A à deux reprises en 1998 et 2008.