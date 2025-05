La révélation de Messi qui excite tous les fans

Lionel Messi va révéler pour la première fois une chose particulièrement attendue par les fans.

Lionel Messi s'apprête à faire un choix symbolique qui fait déjà frémir ses fans. Le légendaire argentin, qui a signé plus de 800 réalisations en clubs et sélection depuis 2004, va dévoiler le plus beau but de sa carrière. Une décision inédite qui sera dévoilée le 22 mai avant d'être transformée en œuvre d'art caritative par l'artiste Refik Anadol. L'œuvre, co-signée par Lionel Messi, sera exposée à New York par la maison Christie's à partir du 11 juin avant d'être mise en vente. Tous les bénéfices seront reversés à une organisation caritative dont le nom reste encore à préciser.

"Choisir un seul but parmi tous est très difficile" a reconnu Messi, "ils sont tous spéciaux à leur manière. Certains sont importants, d'autres sont liés à des souvenirs incroyables. Mais mettre en avant un but pour la première fois, dans le cadre d'un projet aussi unique, en vaut la peine".

Ballon d'or à huit reprises et champion du monde avec l'Argentine en 2022, Messi n'avait encore jamais annoncé quel but il préférait dans sa carrière. Une révélation très attendue qui ravira certainement les fans et les collectionneurs, tout en servant une noble cause.