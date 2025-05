Real Madrid - Majorque : Mbappé joue les sauveurs et préserve le minuscule espoir de titre, le résumé du match

23:40 - Le résumé du match

Le Real Madrid arrache le succès (2-1). Dès la 3e minute de jeu, les Merengues s'offrent une occasion en or d'ouvrir le score. Endrick manque un face à face contre Roman auteur d'une parade géniale. Cette opportunité manquée va laisser des traces puisque 10 minutes plus tard, Majorque va créer la stupeur au Bernabéu. Valjent se projette et croise parfaitement sa frappe. Courtois est battu. L'autre portier du soir est beaucoup plus décisif. Bellingham puis Modric bute sur un Roman des grands soirs avec deux arrêts de grande classe (18' et 37'). En fin de première période, Mbappé s'essaye aussi mais est tenu en échec face à Roman (42') tout comme Valverde deux minutes plus tard. En deuxième période, Majorque est encore plus acculé. Et Mbappé va finir par être récompensé de son activité et de ses nombreuses tentatives. Il trouve la faille dans un trou de souris et égalise (67'). Dans la foulée, Courtois fait une parade exceptionnelle alors que sa défense l'avait abandonné (68'). Cela précède ensuite la continuité du show Roman auteur de parades incroyables. Et quand Roman se manque, c'est Valjent qui joue les sauveurs alors que Mbappé avait un ballon de doublé (86'). Alors qu'on se dirige vers un partage des points, le dernier et 26e corner madrilène est le bon. Le jeune Jacobo marque son premier but en pro et offre un succès bien mérité aux Merengues qui retardent encore le sacre du Barça.