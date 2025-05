Real Madrid - Majorque : une véritable hécatombe chez les Madrilènes

Le Real Madrid reçoit Majorque ce mercredi à l'occasion de la 36e journée de Liga. Les Merengues, largement diminués, entretiennent encore un infime espoir de titre.

Après avoir perdu un quatrième Classico face au Barça cette saison, le Real Madrid n'a plus d'autre choix que de gagner pour espérer un miracle et remporter le titre cette saison. Avec sept points de retard sur leur rival du FC Barcelone, qui joue ce jeudi, un faux pas face à Majorque condamnerait les Merengues à se contenter de la deuxième place. La réception de cette équipe tombe à pic car les Majorquins sont une cible idéale avec huit victoires sur les huit dernières réceptions. Pour l'avant-dernier match de Carlo Ancelotti à la tête du Real au Santiago Bernabéu, une défaite serait une fin dramatique. "Je veux bien terminer la dernière étape de cette fantastique aventure. Je veux terminer sur la meilleure note possible", a avoué le technicien italien.

De son côté, Majorque ne fera aucun cadeau à son adversaire du soir. À trois journées de la fin, les Majorquins ont toujours en ligne de mire une qualification européenne et un petit nul les feraient basculer à la huitième place, qualificative pour les barrages à la Conference League. Les insulaires veulent surfer sur leur victoire face à Valladolid lors de la dernière journée. Ce succès a interrompu une série de trois matchs sans le moindre succès et sans le moindre but.

A quelle heure débute le match Real Madrid - Majorque ?

Le match Real Madrid - Majorque débutera à 21h30 ce mercredi. Il se déroulera sur la pelouse du stade Santiago Bernabéu de Madrid.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Real Madrid - Majorque ?

Bein Sports 2 diffusera cette rencontre de la 36e journée de Liga entre Madrilènes et Majorquins. Javier Alberola Rojas sera l'arbitre de cette affiche.

Quelle diffusion streaming pour le match Real Madrid - Majorque ?

Seul MyCanal proposera une diffusion streaming de ce Real Madrid - Majorque. Il faut disposer d'un abonnement pour pouvoir regarder cette affiche de la 36e journée de Liga.

Quelles compostions probables pour Real Madrid - Majorque ?

Le Real Madrid est décimé. 10 absences sont à déplorer pour Carlo Ancelotti qui va devoir bricoler notamment en défense. Mais ce n'est pas le seul secteur où l'entraineur italien va devoir faire avec des absences. En effet, Vinicius, Rodrygo ou encore Camavinga ne sont pas dans le groupe. Kylian Mbappé sera, quant à lui, bien présent et va devoir se muer en patron. Le XI probable des Madrilènes : Courtois - Valverde, Asencio, Jacobo, Fran Garcia - Ceballos, Modric, Güler - Bellingham, Brahim Diaz, Mbappé.

En face, Majorque peut compter sur un effectif plus au complet. L'ancien Lyonnais Sergi Darder devrait être titulaire au milieu de terrain. Le XI probable des insulaires : Leo Román - Maffeo, Valjent, Raillo, Copete, Mojica - Asano, Samú Costa, Sergi Darder - Dani Rodríguez, Muriqi.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Real Madrid - Majorque ?

Betclic : Real Madrid 1,35 / Nul 5,25 / Majorque 8

Unibet : Real Madrid 1,36 / Nul 5,20 / Majorque 8

Winamax : Real Madrid 1,35 / Nul 5,10 / Majorque 8