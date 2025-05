Guardiola a coché deux joueurs pour remplacer de Bruyne et il va falloir passer à la caisse

De Bruyne partant à la fin de la saison, Manchester City doit lui trouver un remplaçant.

Décevant cette saison, Manchester City s'apprête à préparer une mini-révolution dans son entrejeu. Dans un contexte où Kevin de Bruyne va partir et Ikai Gundogan sur le déclin, les Citizens sont prêts à frapper fort sur le marché. Une quête de renouveau qui passerait donc par un recrutement clinquant, et la direction mancunienne a déjà coché deux noms.

Le premier, Tijjani Reijnders, 26 ans, s'est imposé comme un joueur important du Milan AC depuis son arrivée en provenance de l'AZ Alkmaar. Pep Guardiola serait particulièrement séduit par sa polyvalence et son intelligence de jeu. Même si le Néerlandais a prolongé avec le Milan AC jusqu'en 2030 avec un salaire porté à 3,5 millions d'euros/an, des premiers contacts ont été opérés avec l'entourage du joueur qui ne serait pas insensible à l'approche de Manchester City.

L'autre joueur ciblé par l'entraîneur catalan est Florian Wirtz. La pépite du Bayer Leverkusen est évalué à 150 millions d'euros et fait l'objet de nombreuses convoitises dont celles du Bayern, qui aurait pris un temps d'avance sur le dossier, et du Real Madrid. Auteur de 16 buts et 15 passes décisives cette saison, Manchester City ferait de l'Allemand le naturel successeur de Kevin de Bruyne. Le Belge était aussi arrivé d'Allemagne, plus précisément de Wolfsburg, en 2015.

En cas d'échec dans le dossier Wirtz, Manchester City aurait un plan B, Morgan Gibbs-White. Le milieu offensif de Nottingham Forest (6 buts, 10 passes décisives) aurait été validé par Pep Guardiola par son activité et sa justesse technique.