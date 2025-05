"Honteux" : l'UEFA s'inquiète de l'état des stades en Italie

A 7 ans de l'Euro 2032, l'UEFA tire la sonnette d'alarme sur les infrastructures obsolètes des stades italiens.

A 7 ans du début de l'Euro 2032, l'UEFA somme l'Italie de moderniser urgemment ses stades jugés indignes pour une compétition de cette ampleur. Le pays, qui doit accueillir la compétition aux côtés de la Turquie, suscite une réelle inquiétude au sein de l'instance européenne. "L'Italie est une grande nation du football, mais ses stades ne sont plus à la hauteur" a lâché Giorgio Marchetti, secrétaire général adjoint de l'UEFA pour La Gazzetta dello Sport. L'Italien donne ses consignes pour être aux normes au moment d'accueillir l'Euro 2032 : "Il faut moderniser, rendre les stades dignes de l'évènement. Il reste du temps, mais on peut pas imaginer un Euro sans au moins cinq stades répondant aux normes". Pour l'instant seuls quelques stades répondent aux normes comme la Juve Allianz Stadium ou encore le récent Stadio Friuli de l'Udinese.

Une sortie médiatique d'un des dirigeants de l'UEFA qui fait suite à celle d'Aleksander Ceferin qui avait qualifié l'état des stades italiens de "honteux". Une déclaration choc qui montre à quel point les infrastructures sont délabrées. La plupart des stades datent d'avant les années 1990, construits ou rénovés pour la Coupe du monde. C'est notamment le cas de stades historiques comme San Siro ou encore le Stadio Olimpico de Rome. Beaucoup appartiennent aux municipalités et non aux clubs, ce qui rend la tâche de la modernisation plus complexe à cause de contraintes budgétaires. Les chantiers devraient être lancés d'ici 2027-2028 pour terminer dans les délais.