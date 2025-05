"Interdit" : la grosse mise en garde de l'UEFA au PSG

A l'approche de la finale de Ligue des champions, l'UEFA a décidé de mettre en garde le PSG.

La finale de Ligue des champions entre le PSG et l'Inter Milan prévue le 31 mai prochain à Munich suscite un engouement sans précédent. Face à la flambée des reventes illégales de billets, l'UEFA rappelle l'interdiction de revente des billets qui sont, par ailleurs, nominatifs.

Contactée par RMC Sport, l'UEFA est claire, toute tentative de revente pourrait être sanctionnée. Des contrôles d'identité à l'entrée du stade sont ainsi envisagés afin de faire respecter cette règle. L'objectif mis en avant par l'instance, éviter la spéculation et l'envolée des prix, préserver la sécurité et garantir un accès équitable aux billets pour les supporters. Selon l'article 7.2 du règlement, un détenteur peut céder son billet nominatif à condition de l'accompagner au stade et sans bénéfice financier. En cas de revente frauduleuse, les sanctions sont diverses, d'une amende lourde au remboursement des profits, tout dépendra du nombre de violations et de leur nature.

De son côté, le PSG essuie pas mal de critiques quant à son mode de vente des 18 000 billets qui lui étaient attribués. Lissée sur plusieurs vagues, la vente était destinée seulement aux abonnés, créant une frustration auprès des supporters qui ont pointé du doigt de nombreux problèmes techniques. Si certains abonnés de la vague 2 n'ont pas eu la chance de recevoir de mail contenant le lien vers la billetterie, d'autres ont été bloqués dans la liste d'attente, les billets étant partis à vitesse grand V, comme l'explique ce supporter sur les réseaux sociaux, rapporté par RMC Sport : "Je me suis branché dix secondes après la réception du code et depuis, bloqué dans la waiting room… Je pense qu'il n'y avait presque rien pour cette vague 2 et tout a été donné à la vague 1. Aberrant d'autoriser deux places par abonné…" La frustration chez les supporters parisiens est réelle : "Après le fiasco de la billetterie pour le déplacement à Arsenal, nouveau fiasco pour la vague 2. La gestion de la billetterie est merdique."