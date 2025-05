Lamine Yamal émerveillé par Cristiano Ronaldo, de folles images dévoilées

Des images de Lamine Yamal ont refait surface sur les réseaux, le montrant totalement dingue en voyant apparaître Cristiano Ronaldo dans le couloir du Camp Nou.

Lamine Yamal a beau jouer dans le club rival, le FC Barcelone, il n'en reste pas moins un grand fan de Cristiano Ronaldo. Véritable bourreau du Real Madrid récemment (double passeur en finale de Coupe du Roi puis buteur dans le Clasico), le jeune prodige catalan n'a jamais caché son émerveillement devant la légende portugaise, et ce, depuis tout petit.

Une vidéo qui date d'il y a plusieurs années a refait surface sur les réseaux sociaux. Sur cette vidéo, le petit Lamine Yamal, qui attendait dans le couloir les joueurs du Real Madrid pour les accompagner lors de leur sortie des vestiaires, est devenu totalement hystérique en voyant apparaître la tête de gondole du Real Madrid à l'époque, Cristiano Ronaldo. Au point même où l'on voit Sergio Ramos le recadrer alors que les joueurs étaient sur le point de sortir. Un émerveillement qui montre à quel point Lamine Yamal estime Cristiano Ronaldo. L'influence du Portugais est d'ailleurs encore bien présente chez le Catalans qui a célébré son but face au Real Madrid d'un "calma", célébration iconique du Portugais. Une célébration qui revêt évidemment une forme de chambrage mais qui reste un clin d'œil au vainqueur de l'Euro 2016 avec le Portugal.

Alors l'élève aurait-il dépassé le maître ? En fin d'année dernière, le Portugais s'est exprimé sur Lamine Yamal, et le moins que l'on puisse dire c'est que la légende du Real Madrid est totalement charmée par le joueur : "Je vois en lui un énorme potentiel... J'espère qu'il n'aura pas de problèmes physiques. Je pense qu'il réussira et qu'il sera l'un des meilleurs joueurs de cette nouvelle génération" a-t-il déclaré sur son podcast dans un épisode aux côtés de Rio Ferdinand. Si une génération d'écart sépare Cristiano Ronaldo et Lamine Yamal, une récente photo a fait le buzz sur les réseaux. Un cliché où l'on voit le prodige catalan poser aux côtés, non pas de l'ancienne gloire du Real Madrid, mais bien de son fils Cristiano Ronaldo Jr. De quoi alimenter un peu plus les rumeurs sur la proximité qu'entretiennent Lamine Yamal et la famille Ronaldo.

Alors que Cristiano Ronaldo a soulevé son premier Ballon d'or en 2008 à l'âge de 23 ans, Lamine Yamal est en avance sur lui. L'Espagnol, à 17 ans, est toujours le favori selon les pronostics pour le prochain vainqueur du plus beau trophée individuel du football. Ce serait alors son tout premier Ballon d'or.