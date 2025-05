"Je préfère me taire" : Raul indésirable sur le banc du Real

Raul a immédiatement été balayé dans la course à la succession de Carlo Ancelotti sur le banc du Real Madrid. Une mise à l'écart qui interroge.

Alors que l'arrivée de Xabi Alonso sur le banc madrilène ne fait plus aucun doute, l'option de faire venir le coach du Bayer Leverkusen a rapidement éclipsé une autre possibilité : celle de promouvoir Raul, entraîneur de la Castilla depuis 2019, chez les professionnels du Real Madrid. L'ancien buteur légendaire du club n'a effectivement jamais été mentionné pour succéder à Carlo Ancelotti malgré six longues années à la tête de l'équipe réserve.

Une absence qui pose question et qui créée immédiatement le malaise, à l'image de Vincente del Bosque, invité dans l'émission El Larguero. L'ex sélectionneur de l'Espagnol, questionné sur la mise à l'écart de Raul, ne cache pas sa gêne au moment d'aborder la question : "Je préfère me taire sur ce sujet, je ne veux déranger personne". Une réponse qui fait presque office d'aveu, alimentant un peu plus les rumeurs sur une fracture naissante entre le coach de la Castilla et le Real Madrid.

Le profil de Raul avait pourtant tout pour plaire : véritable icône du club, une bonne connaissance de la formation et un entraîneur qui connait la maison sur le bout des doigts. Xabi Alonso qui, il faut le dire, a réalisé un immense travail au Bayer Leverkusen a finalement eu la préférence de la direction madrilène. L'Espagnol a notamment permis au Bayer de remporté sa toute première Bundesliga la saison dernière. Vainqueur de la Youth League avec la Castilla du Real Madrid en 2020, Raul voit donc ses envies de promotion bouchées. Un rôle sûrement jugé trop difficile pour lui vu le contexte. Bien que le Real Madrid soit en train de réaliser une mauvaise saison sans aucun titre remporté, Vincente del Bosque l'assure, prendre la succession d'Ancelotti ne va pas être simple au vu de son héritage laissé : "Carlo a placé la barre très haut. Ce sera difficile pour ceux qui viendront après lui".