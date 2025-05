"Je m'agenouille devant lui" : Arsène Wenger en admiration devant un joueur du Barça et ce n'est pas Yamal

Arsène Wenger s'est montré admiratif d'un joueur du FC Barcelone, et surprise, ce n'est pas le prodige Lamine Yamal.

Le FC Barcelone étant en train de réaliser une excellente saison avec, très probablement, le titre en Liga, ses joueurs brillent totalement et font l'objet d'éloges depuis quelques semaines notamment entre Lamine Yamal et Raphinha. Pourtant, c'est bien un autre joueur qui reçoit les louanges d'un ex entraîneur mythique, Arsène Wenger.

L'ancien coach légendaire d'Arsenal n'a pas caché son admiration pour le milieu de terrain espagnol Pedri. Interrogé par Sport, le Français veut que l'on parle plus de Pedri : "Aujourd'hui, tout le monde parle de Lamine Yamal, mais moi je veux mettre en lumière Pedri. Pour moi il est incroyable, je m'agenouille devant lui". Une déclaration particulièrement forte venant d'un coach aussi expérimenté qu'Arsène Wenger. Un avis ultra positif partagé par un milieu de terrain iconique du Real Madrid, Toni Kroos. Le champion du monde 2014 s'est lui aussi montré dithyrambique sur l'Espagnol : "Pedri est actuellement le meilleur du monde à son poste. C'est un joueur dont l'absence se ressent immédiatement", soulignant notamment sa capacité à éliminer face à lui: "en Ligue des champions, il élimine en moyenne 52 adversaires par match et 59 en Liga. Il dribble 11 à 12 défenseurs par rencontre alors que c'est le plus difficile pour un milieu".

Véritable plaque tournante dans le jeu du FC Barcelone, Pedri est aussi capable de marquer et faire marquer. Il affiche 6 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison. A seulement 22 ans, la pépite barcelonaise affiche déjà quasiment 200 matches avec le Barça, faisant de lui un joueur expérimenté. Sous contrat avec le FC Barcelone, il dispose d'une clause libératoire fixée à 1 milliard d'euros. En 2021, il avait été élu espoir mondial du football. Depuis, il a été succédé par deux autres joueurs du FC Barcelone, Gavi en 2022 et Lamine Yamal 2023. Un symbole de la génération dorée barcelonaise.