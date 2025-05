National : Le Mans ou Boulogne ? La montée en Ligue 2 se joue lors de la dernière journée

La saison régulière de National rend son verdict ce vendredi avec le multiplex de la 34e et dernière journée qui s'annonce explosif. Le Mans et Boulogne, à égalité de points, se battront pour accompagner Nancy directement en Ligue 2.

Dernière journée de National et pour l'occasion la Fédération française de football a prévu un grand multiplex qui s'annonce haletant. Les deux parties de tableau sont concernées puisque Le Mans et Boulogne se battront pour une montée directe en Ligue 2 alors que Châteauroux, Paris 13 Atletico et Villefranche seront à la lutte pour le maintien. Nîmes, de son côté, est déjà relégué en National 2 alors que Nancy a déjà son billet pour la Ligue 2.

Cette incroyable lutte entre Le Mans et Boulogne se fera à distance. Les Manceaux recevront Versailles 78 dans un stade Marie-Marvingt qui pourrait battre un record d'affluence. De son côté, l'US Boulogne Côte d'Opale se frottera, sur sa pelouse, à La Berrichonne de Châteauroux qui joue son maintien National. Comme dans la Sarthe, le stade de la Libération devrait afficher complet pour une soirée qui pourrait être historique. Boulonnais et Manceaux ne sont départagés au classement que d'un petit but (Le Mans a marqué 46 buts contre 45 pour Boulogne). À égalité sur la différence de buts et la différence de buts particulière, l'affaire pourrait même se jouer sur des critères du fair-play financier.

A quelle heure débute le multiplex de la dernière journée de National ?

Le multiplex de la dernière journée de National débutera à 19h30. Huit matchs sont au programme :

Aubagne - Valenciennes

Boulogne - Châteauroux

Bourg-en-Bresse - Dijon

Le Mans - Versailles 78

Nancy - Rouen

Orléans - Nîmes

Paris 13 Atlético - Concarneau

QRM - Sochaux

Sur quelle chaîne TV est diffusée le multiplex de la dernière journée de National ?

C'est la Fédération française de football qui diffusera gratuitement sur sa chaine FFFtv ce multiplex de la dernière journée de National. Les matchs, dans leur intégralité, seront à suivre sur la chaine Youtube de la FFF.

Quelle diffusion streaming pour le multiplex de la dernière journée de National ?

La seule diffusion streaming de ce multiplex de la dernière journée de National sera sur la FFFtv. La retransmission débutera à 19h.