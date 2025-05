Le mari de Serena Williams va investir plusieurs millions dans le club de Chelsea

Le mari de Serena Williams, Alexis Ohanian, devient actionnaire de Chelsea.

L'entrepreneur américain Alexis Ohanian, cofondateur de Reddit et mari de Serena Williams, a annoncé avoir acquis un pourcentage du club de Chelsea Women, l'un des clubs féminins les plus prestigieux d'Angleterre. Selon la presse britannique, on parlerait de 10% du capital, pour un montant d'environ 24 millions d'euros.

"J'ai déjà investi dans le sport féminin et je le referai encore. Je suis fier d'annoncer que je rejoins le Chelsea FCW en tant qu'investisseur et membre du conseil d'administration" a annoncé Alexis Ohanian. A 42 ans, l'homme avait effectivement déjà investi dans le sport féminin. Il détient déjà une part du Angel City FC, club féminin de Los Angeles tout en soutenant d'autres initiatives sportives féminines. Engagé dans le sport féminin, Alexis Ohanian ne veut pas seulement parler de l'aspect sportif : "Il ne s'agit pas seulement de gagner des titres. Il s'agit d'offrir enfin à ces athlètes les ressources, la visibilité et le respect qu'elles méritent".

Alors que le Chelsea FC Women vient de décrocher son sixième titre consécutif en Super League anglaise en terme d'une saison sans défaites (22 matches sans revers). Vainqueur de la Coupe de la Ligue, le club espère signer un superbe triplé en finale de FA Cup face à Manchester United.