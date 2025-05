Les 10 sportifs les mieux payés dévoilés et il y a un Français !

Forbes a dévoilé son classement des sportifs les mieux payés de la planète, et il y a un Français.

C'est un classement toujours très attendu, le fameux classement Forbes des sportifs les mieux payés du monde. L'année dernière, le top 10 était constitué de cinq joueurs de football, trois de basket, un de football américain et, c'était alors une surprise, un joueur de golf en seconde position avec John Rahm.

Cette année, il y a du changement dans ce top 10 même s'il est toujours dominé par l'intouchable Cristiano Ronaldo, en tête du classement Forbes pour la 5e fois. Il affiche des revenus à 275 millions de dollars, un record absolu. L'homme aux plus de 900 millions de followers toutes plateformes confondues bénéficie notamment d'un salaire annuel délirant avec Al-Nassr à hauteur de 200 millions de dollars. Derrière lui, Stephen Curry fait un grand bond au classement, lui qui était 9e l'année dernière. Il affiche désormais 156 millions de dollars de revenus, grâce à une prolongation d'un an avec les Warriors à hauteur 63,6 millions de dollars. C'est un autre Américain qui complète le podium, Tyson Fury. A la différence de Curry, le boxeur affiche la majorité de ses gains grâce aux revenus liés aux combats et non au sponsoring ou collaborations. Ainsi, sur les 146 millions de dollars de revenus, "seulement" 6 millions ne sont pas gagnés "sur le terrain".

L'un des grands perdants de ce nouveau classement est Lionel Messi. L'Argentin est éjecté du podium et pointe désormais à la cinquième position, lui qui n'a pas vu ses revenus augmenter par rapport à l'année dernière avec 135 millions de dollars annuels. Lionel Messi, qui multiplie les collaborations avec son image, affiche désormais des revenus liés au sponsoring plus élevés que son salaire et primes. Le footballeur s'est notamment fait doubler par un joueur de foot américain, Dak Prescott, boosté par un contrat XXL signé en NFL avec les Cowboys et 60 millions de dollars annuels. Dans ce top 10, juste derrière Lebron James et Juan Soto, joueur de baseball, pointe le Français Karim Benzema (8e). Il bénéficie, à l'image de Cristiano Ronaldo, d'un pont d'or en Arabie Saoudite avec ses 100 millions d'euros annuels gagnés sur le terrain entre son salaire et primes à Al-Ittihad. Par ailleurs, le New York Post a fait état d'une potentielle envie de Karim Benzema de quitter l'Arabie Saoudite pour rejoindre la MLS. Une baisse de salaire à prévoir pour le Tricolore ?