Séville - Real Madrid : Soulier d'Or, victoire... Les enjeux de la fin de saison pour Ancelotti

Vaincu par le FC Barcelone en championnat, Carlo Ancelotti dirige l'un de ses derniers matchs avec le Real Madrid. Ce dimanche, les Merengues affrontent le FC Séville, dans une rencontre à enjeux malgré tout.

Éliminé des compétitions nationales et européennes, deuxième de la Liga derrière le FC Barcelone, couronné champion ce jeudi, le Real Madrid se déplace au Stade Ramon Sanchez Pizjuan pour affronter le FC Séville. S'il est dur de trouver des enjeux pour cette rencontre, Carlo Ancelotti veut entretenir la flamme. En partance pour la sélection brésilienne, le technicien est revenu sur les conditions de son départ avant d'évoquer les objectifs pour cette rencontre en conférence de presse : " Je profite, même si j'aurais aimé en profiter d'une manière différente, en me battant jusqu'à la dernière journée pour le titre. Ce n'est pas le cas, mais je profite et je vais le faire jusqu'à la dernière journée. Ensuite, il sera temps de se préparer à relever un nouveau défi. Cela a toujours été difficile pour nous au Sanchez Pizjuan. L'objectif est d'essayer de bien finir la saison. Nous avons bien joué contre Majorque et nous devons faire de même demain".

Malgré le titre des Blaugranas, l'entraîneur italien a profité de la conférence de presse pour annoncer la couleur en vue de la saison prochaine : " Ça fait partie du football, parfois on ne peut pas tirer le meilleur de tout le monde. Le Barça s'est très bien débrouillé, nous devons les féliciter, car ils ont été plus régulier en championnat et ont pratiqué un beau football. Ils méritaient de gagner ce championnat. La saison prochaine, ce sera une autre histoire". Pour cette rencontre de l'avant-dernière journée, pas moins de neuf joueurs du Real sont absents : Carvajal, Militao, Alaba, Rudiger, Mendy, Camavinga, Vinicius, Rodrygo et Brahim.

Mbappé à la poursuite du Soulier d'Or

Auteur d'un triplé contre le FC Barcelone et d'un but face à Majorque mercredi, Kylian Mbappé touche du doigt le trophée du Pichichi, qui récompense le meilleur buteur de la saison en Liga. À deux journées de la fin du championnat, ses 28 réalisations lui permettent pour le moment de devancer les 25 buts du Polonais Robert Lewandowski. Pour sa première saison, l'international français peut faire encore mieux. Deuxième du Soulier d'or qui récompense le meilleur buteur du football européen au niveau des championnats nationaux, le n°9 du Real Madrid peut encore visé la première place du classement dominé par le Suédois Gyökeres, qui a inscrit 38 buts en Primeira Liga pour 57 points. La deuxième place est occupée par Mbappé et Salah, qui ont inscrit 28 buts pour 56 points.

En conférence de presse, Carlo Ancelotti a salué la première saison de Kylian Mbappé sous le maillot de la Maison Blanche : " Cela signifie qu'il a réalisé de bonnes performances cette saison. Il va marquer plus de 40 buts. Pour une première saison au Real Madrid, ce fut une très bonne saison. Personnellement, je pense qu'il peut tirer davantage de sa performance. Mais soyons honnêtes, sa première saison au Real Madrid a été très bonne".

À quelle heure débute Séville - Real Madrid ?

Le coup d'envoi du match de la 37e journée du championnat d'Espagne opposant Séville au Real Madrid est prévu dimanche 18 mai à 19h00 au Stade Ramon Sanchez Pizjuan de Séville (Espagne).

Sur quelle chaîne regarder Séville - Real Madrid ?

Détenteur des droits TV du championnat espagnol, BeIn Sports 4 diffusera la rencontre entre les Sevillistas et les Merengues.

Comment suivre Séville - Real Madrid en streaming ?

Si vous souhaitez regarder le match de la 37e journée de la Liga entre les Sévillans et les Madrilènes sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site BeIn Sports.

Quelles sont les compositions probables de Séville - Real Madrid ?

Séville : Nyland, Carmona, Badé, Ramón Martínez, Pedrosa, Agoumé, Gudelj, Suso, Sow, Lukebákio, Romero.

Real Madrid : Courtois, Valverde, Asencio, Jacobo, Fran Garcia, Tchouaméni, Ceballos, Bellingham, Güler, Mbappé, Endrick.

Quels sont les pronostics de Séville - Real Madrid ?