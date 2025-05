"J'ai dit à Lamine d'arrêter d'être provocateur" : l'Espagnol sévèrement recadré

A l'issue du match face à l'Espanyol, Lamine Yamal a été la cible de critiques.

C'était un match qui valait de l'or, pour le sacre en Liga. Grâce à sa victoire dans le derby face à l'Espanyol (2-0), le FC Barcelone a remporté le 28e titre de son histoire en Liga. A l'issue de la rencontre, Manolo Gonzales, coach de l'Espanyol, a ciblé Lamine Yamal. Il pointe du doigt la simulation théâtrale du prodige catalan lors d'un contact avec Leandro Carbrera, conduisant à son expulsion : "je lui ai dit d'arrêter de se jeter au sol et de provoquer. Ce n'était ni une faute cynique, ni un action dangereuse. C'est une exagération totale" a-t-il déclaré en conférence de presse. Très amer, Manolo Gonzales va même plus loin : "ils sont bons comédiens. Il suffit de souffler dessus et ils tombent".

Au delà des critiques tranchantes envers Yamal et les Barcelonais, le coach de l'Espanyol a malgré tout reconnu que l'action de Cabrera était évitable. Un carton rouge qui a précipité son équipe vers une défaite qui n'était pas méritée selon lui : "nous avons eu deux face à face et une occasion très claire de Roberto, qui n'était pas hors jeu".

Dans un contexte électrique où le FC Barcelone a glané le titre chez son rival, Manolo Gonzalez a salué la volonté d'Hansi-Flick de fêter le sacre dans les vestiaires et non sur la pelouse par respect : "Il a fait preuve de fair play. Il a calmé ses joueurs, évitant de provoquer davantage les supporters". Un geste classe, d'autant plus que l'Espanyol n'est pas encore mathématique maintenu en Liga. Les Catalans pointent à la 16e position avec 5 points d'avance sur le 18e Leganes à deux journées de la fin. Manolo Gonzalez, malgré la défaite, se veut positif : "Aujourd'hui, j'ai revu mon équipe. On a montré de bonnes choses. J'espère qu'on réglera le maintien contre Osasuna, car ce stress va finir par m'achever".