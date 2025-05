"Il est le meilleur du monde" : Cole Palmer sous le charme de Lamine Yamal

Cole Palmer est tombé sous le charme de Lamine Yamal qu'il qualifie comme "le meilleur joueur du monde".

Il n'a même pas 18 ans que Lamine Yamal éclabousse déjà de son talent. Au lendemain d'avoir remporté sa deuxième Liga, le Catalan s'avance un peu plus comme l'un des grands favoris au Ballon d'or. Alors que plusieurs personnalités se sont montrés admiratifs du joueur comme Bukayo Saka ou encore David Villa, c'est Cole Palmer qui est tombé sous le charme du Catalan. Dans un entretien accordé à Sky Sports, l'international anglais a été dithyrambique sur le joueur : "Pour moi, c'est le meilleur joueur du monde actuellement. Tout ce qu'il fait sur le terrain est incroyable".

Cole Palmer, auteur d'une bonne saison malgré des Blues en dedans en Premier League, affiche 15 buts et 9 passes décisives. L'Anglais s'est montré particulièrement charmé par Lamine Yamal après la demi-finale de Ligue des champions face à L'Inter Milan, où l'Espagnol a signé un match dingue. "Ce n'est pas juste sa technique, c'est aussi l'aspect mental, sa maturité. Il a une confiance folle et n'a pas peur de tenter malgré son âge". Alors qu'il signe une saison à 17 buts et 21 passes décisives cette saison toutes compétitions confondues, Lamine Yamal explose totalement. Cole Palmer l'avertit cependant, "le plus difficile est de durer dans le temps". Depuis qu'il est arrivé à Chelsea il y a deux ans, Palmer est bien placé pour parler de régularité avec un bilan flatteur de 40 buts et 22 passes décisives toutes compétitons confondues en deux saisons.