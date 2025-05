Pour "60 millions", Arsenal prêt à réaliser le transfert de l'année

Arsenal serait proche de boucler un gros coup sur le mercato pour "seulement" 60 millions.

L'Arsenal de Mikel Arteta serait sur le point de réaliser un très gros coup sur le marché des transfert en recrutant un joueur qui explose totalement cette saison. Les Gunners, 2es de Premier League derrière Liverpool, pourraient voir un renfort en attaque de poids débarquer cet été.

Ce joueur, c'est le serial buteur du Sporting Lisbonne Viktor Gyokeres. Selon le média anglais The Mirror, Arsenal serait en pôle position pour recruter l'attaquant suédois avec une offre à environ 60 millions d'euros et un salaire proposé à hauteur de 8,5 millions d'euros annuel. Alors que le joueur était aussi pisté par le FC Barcelone, le PSG ou encore Manchester United, Gyokeres serait très intéressé à rejoindre Londres et Arsenal.

A 26 ans, Gyokeres réalise une saison délirante avec 38 buts marqués en championnat. Une efficacité face au but qui a séduit Mikel Arteta qui a vu son attaque être décimée par les blessures cette saison. Si Mikel Merino en faux n9 a dépanné un temps, la direction du club anglais souhaiterait un vrai buteur.

Né à Stockholm et déjà passé par l'Angleterre à Brighton, Gyokeres est monté en puissance depuis sa révélation à Coventry avant de véritablement exploser au Portugal. Alors qu'il valait seulement 13 millions d'euros en 2021, sa valeur a explosé et est désormais à 75 millions d'euros selon Transfermrkt. Le Sporting, qui a une fin de saison à enjeux, toujours à la course au titre avec le Benfica à une journée de la fin et une finale de Coupe à disputer le 26 mai, devrait patienter avant d'officialiser le départ de son attaquant.