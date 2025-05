La richesse du copropriétaire de Man Utd chute de 6,5 milliards de livres

Le copropriétaire de Manchester United, Jim Ratcliffe, a perdu une somme colossale à coup de milliards d'euros.

C'est une perte absolument colossale pour l'un des hommes les plus riches du Royaume-Uni. Jim Ratcliffe, propriétaire du groupe Ineos, qui détient notamment Nice et copropriétaire de Manchester United, a vu sa fortune fondre comme neige au soleil, passant de 23,5 milliards à 17 milliards. Une baisse à 6,5 milliards d'euros, soit un peu plus de 25% de sa fortune totale. Dans un classement établi par Sunday Times, Jim Ratcliffe passe ainsi de la 4e à la 7e place des personnes les plus riches du Royaume-Uni.

Une bien mauvaise nouvelle pour Manchester United. Pour rappel, Ineos avait racheté 27,7% du club le plus titré de l'histoire de la Premier League pour plus d'un milliards d'euros en février 2024. Depuis son arrivée, Ratcliffe est au centre des critiques. En cause, la hausse du prix des billets et des suppressions de postes au sein du club. Des mesures qu'il a défendu : "Le club aurait été à court de liquidités à la fin de l'année dans ces mesures".

Malgré ce contexte de rigueur budgétaire, cela n'a pas empêché Ratcliffe de dévoiler un projet gigantesque : la construction d'un nouveau stade de 100 000 places pour 2 milliards d'euros à la place d'Old Trafford. Alors que ce projet nécessite énormément de liquidités, le dirigeant d'Ineos, confrontée à une industrie chimique européenne en crise, a indiqué qu'il n'y aurait aucune incidence sur la santé financière de Manchester United. Le groupe Ineos s'est récemment désengagé de plusieurs partenariats (avec la fédération de rugby néo-zélandaise et le skipper Ben Ainslie). En crise sportive depuis plusieurs années, Manchester est aujourd'hui 16e de Premier League. La finale d'Europa League face à Tottenham est le seul point positif à retenir de cette saison du côté des Red Devils.