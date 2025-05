"Il veut qu'il reste" Xabi Alonso a demandé en priorité la prolongation de ce joueur du Real

Xabi Alonso continue de dessiner les contours de sa future équipe au Real Madrid. Il veut qu'un joueur cadre reste au club.

Avant même son officialisation sur le banc des Menrengue la saison prochaine, Xabi Alonso veut imprimer sa patte sur son futur effectif. Et alors qu'un joueur historique était sur le point de partir, le coach espagnol aurait demandé à ce qu'il reste. Selon Miguel Angel Toribio de Radio Marca, Xabi Alonso aurait exigé à ce que Luka Modric, dont le contrat expire en juin prochain, reste au club. Le joueur de 39 ans pourrait ainsi signer une 14e saison sous les couleurs madrilènes.

Ce serait alors un revirement de situation important pour un joueur historique du club. Pour rappel, Modric avait vu son temps de jeu considérablement se réduire cette saison, que très peu titulaire, dû à la concurrence féroce au milieu (Bellingham, Valverde, Camavinga...). Cependant, pour Xabi Alonso il ne fait aucun doute : l'expérience du Ballon d'or 2018 est précieuse pour un groupe jeune. Avec cette potentielle future prolongation de contrat courte proposée à Luka Modric. Xabi Alonso signerait alors son deuxième coup stratégique après l'arrivée annoncée du talentueux défenseur de Bournemouth, Dean Hujisen.

Luka Modric au Real Madrid c'est plus de 28 titres. Il est d'ailleurs l'un des joueurs les plus titrés de l'histoire du club avec un palmarès fabuleux : quatre Liga, six Ligue des champions et cinq Coupe du monde des clubs entre autres. Ballon d'or en 2018, il était arrivé au Real Madrid en 2012 en provenance de Tottenham.