Le meilleur joueur de tous les temps a été choisi et le classement de Zidane va faire mal aux Français

La Fédération internationale d'histoire et de statistiques a tranché sur le débat du meilleur joueur de l'histoire du football en dévoilant le week-end dernier son classement du top 10 de tous les temps. Et en son sommet, on retrouve... Lionel Messi.

L'Argentin est en effet sacré meilleur joueur de l'histoire selon le IFFHS. Un verdict qui s'est appuyé sur différents critères : les statistiques individuelles, collectives ou encore la longévité en club comme en sélection. Une récompense pour Messi qui affiche évidemment un palmarès hors norme : 8 Ballons d'or et 44 titres officiels en carrière. En ajoutant à cela le sacre en 2018 pour empocher le seul titre qui lui manquait, la Coupe du monde, l'Argentin affiche une carrière légendaire, soulignée par cette première place des meilleurs joueurs de tous les temps.

En seconde position, pas de joueur portugais mais bien Pelé. Le Brésilien est suivi de Diego Maradona, véritable icône de Naples et de l'Albiceleste. Alors qu'il approche les 1000 buts en carrière, Cristiano Ronaldo et ses 5 Ballons d'or, Cristiano Ronaldo est 4e. Derrière lui, on retrouve le Néerlandais Johan Cruyff et le Brésilien Ronaldo. Deux joueurs qui précèdent le Français Zinédine Zidane, 8e. La IFFHS a relevé sa classe naturelle et sa vision du jeu. Vainqueur de la Coupe du monde 1998 et de l'Euro 2000 avec l'Equipe de France, mais aussi de la Ligue des champions avec le Real Madrid, Zindédine Zidane devance notamment Franz Beckenbauer, Di Stéfano ou encore Ronaldinho.

Qui pourrait venir s'immiscer dans ce classement dans les années à suivre ? Déjà vainqueur de deux Liga et véritable symbole de cette nouvelle génération barcelonaise, Lamine Yamal, 17 ans, est présenté comme le digne héritier de Lionel Messi. Alors que toutes les stars du football mondial sont unanimes sur son talent exceptionnel, l'ancien entraîneur de la Juventus notamment, Fabio Capello, se veut plus réservé : "Lamine Yamal n'est pas un phénomène come Messi ou Maradona. Il est très talentueux mais il n'a pas cette folie créative".