Le meilleur gardien de tous les temps a été nommé

Le Fédération internationale d'histoire et de statistiques du football a révélé le meilleur gardien de tous les temps.

La Fédération internationale d'histoire et de statistiques du football (IFFHS) a révélé le meilleur gardien de l'histoire selon elle. En s'appuyant sur des statistiques individuelles et collectives, celle ci a consacré l'une des figures mythiques du football : Lev Yachine, surnommé sobrement "l'Araignée Noire".

Il a marqué plusieurs générations par son charisme et ses arrêts spectaculaires. Né en 1929 à Moscou, Lev Yachine a symbolisé le football soviétique pendant des années. Alors qu'il était ouvrier dans une usine aéronautique, il est repéré par le Dynamo Moscou pour ses réflexes hors du commun. En 1953, il rejoint alors le club russe avec qui il va remporter cinq championnats et trois Coupes d'URSS. A côté, il est aussi appelé en équipe nationale, et il brille tout autant. Il remporte l'or olympique en 1956 et l'euro de 1960.

Au delà de son magnifique palmarès, c'est bien son style qui a particulièrement marqué. Il révolutionne un poste jusqu'alors très restreint dans le jeu. Il devient un portier mobile, stratège, qui replace ses défenseurs et spécialiste en penalties. Selon les archives, Yachine aurait arrêté pas moins de 150 tirs au but dans sa carrière.

C'est en 1963 où il marque véritablement l'histoire du football en devenant, encore à ce jour, le seul gardien vainqueur du Ballon d'or. Plus tard, le trophée du meilleur gardien de l'année portera historiquement son nom, le trophée Yachine, remporté par Emiliano Martinez l'année dernière.